Argentinos varados en el exterior tras cierre de fronteras por pandemia

BUENOS AIRES - Mientras se mantienen altas cifras de muertos y contagiados por el COVID-19 en Argentina, el Gobierno cerró las fronteras y restringió al mínimo el ingreso de vuelos desde el exterior, lo que ha generado problemas a miles de argentinos que quedaron varados en todo el mundo.

La medida, que vence el próximo viernes 9 de julio, restringió de 2.000 a 600 el cupo de pasajeros que pueden ingresar al país por día -unos 2 o 3 vuelos-.

El jefe de gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, dijo que el país se acerca a los 100.000 muertos, hay más de 4,5 millones de contagiados y ahora nuevas cepas de COVID-19, como la delta, que obligaron a tomar medidas extremas.

"Preocupación por el nivel de contagiosidad que tiene esta nueva variante delta, decisiones que sin dudas son antipáticas, pero teníamos que tomarlas. Teníamos que definir entre cerrar las fronteras o cerrar la más económica, o cerrar más la educación. Entonces, nosotros decidimos continuar con los vuelos, pero con frecuencias más acotadas", dijo Cafiero.

Mientras tanto, los pasajeros en distintos aeropuertos del mundo, se quejan y piden soluciones, como es el caso del médico Carlos Capria y de la maestra Liliana Herida, varados en Miami.

"Que hagan un corral en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza si es necesario, pero quiero volver a mi país y cumplir con todas las normas", dicen los pasajeros.

2Yo fui docente, tuve más de 45 años de trabajo, y la verdad no me merezco que el Gobierno no me permita volver al país", agregan.

Por su parte, el vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, Peter Cerdá, solicitó negociar con el Gobierno.

Escuche Argentina: Argentinos varados en el exterior

"Desafortunadamente es una decisión del Gobierno. Las compañías aéreas lo que quieren hacer es transportar a sus pasajeros, que han comprado sus boletos, que tenían sus viajes programados. Pero, por ahora, sabemos que muchos argentinos se han contactado con sus consulados, con sus embajadas para ver qué respuesta les da su gobierno, pero nosotros no podemos hacer nada", explicó el vicepresidente.