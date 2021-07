Artistas cubanos e internacionales se unen al llamado #SOSCuba

Varios artistas cubanos y de otras nacionalidades se han pronunciado por la crisis sanitaria que vive la isla debido al aumento de casos de Covid-19 y el colapso de hospitales, y pidieron una “intervención humanitaria” para atender la situación.

El dúo Gente de Zona, integrado por Alexander Delgado y Randy Malcom, expresó este sábado que es necesaria una “intervención humanitaria” para controlar la crisis.

El grupo lamentó la situación que se vive en la provincia de Matanzas, la más afectada.

“¡Mundo, Cuba necesita de tu ayuda! Cuba está muriendo ¡Salvemos a Cuba! Queremos el mundo entero se una en una sola voz para salvar Cuba”, se lee en un tweet del grupo.

¡Mundo Cuba necesita de tu ayuda!

Cuba está muriendo ¡Salvemos a Cuba!



Barcos hospitales, insumos médicos, todo lo que tenga el mundo para ayudarnos por favor ¡lo necesitamos en las costas de Cuba



#intervencionHumanitariaParaCuba #SalvemosaCuba #PatriayVida #AbajoLaDictadura pic.twitter.com/CxQ2aJ0QaZ — Alexander GDZ (@alexander_gdz) July 10, 2021

El dúo destacó que no solo se necesitan medicinas y equipo médico, sino alimentos y libertad. “Barcos hospitales, insumos médicos, todo lo que tenga el mundo para ayudarnos por favor ¡lo necesitamos en las costas de Cuba! En Cuba no hay nada. Cuba se está muriendo”, dice la publicación. El cantante urbano cubano Roberto Hidalgo, conocido artísticamente como Yomil, culpó al gobernante Miguel Díaz-Canel y al régimen por el mal manejo de la crisis.

"La falta es de ustedes, del gobierno cubano, por la...incapacidad e ineficiencia que tienen los políticos del sistema, de ustedes, presidente Díaz-Canel", dijo Yomil. El reguetonero aseguró que el pueblo no es culpable porque acató todas las medidas de prevención impuestas por el régimen, a pesar de que algunas eran abusivas y arbitrarias como por ejemplo "la colocación de las multas por 2000 pesos cubanos". Yomil criticó que las restricciones se aplicaban al cubano, no a los turistas extranjeros. "La culpa es de ustedes por dejar cerrado un país al turismo interno y abrírselo a turismo externo, que es por eso que Matanzas está colapsando, porque los turistas van directo para ahí y sabrá dios como ha sido el proceso de aislamiento y de tomar los PCR". El intérprete de Patria y Vida, Yotuel, se mostró consternado y afirmó que el régimen no está dejando que el mundo sepa lo que realmente está sucediendo. Por eso, invitó a sus seguidores y a "todos los que aman a Cuba y al pueblo cubano" a que pongan en sus perfiles de Facebook e Instagram una foto que diga #SOSCuba.

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner alzó su voz con el hashtag #SOSCuba en respuesta a un tweet de un usuario cubano que relataba el calvario.

Otros artistas que expresaron su apoyo fueron el intérprete Carlos Santiago Pérez, mejor conocido como “Guaynaa”, el puertorriqueño "Rauw Alejandro" y la cantante Kanny García, entre otros.