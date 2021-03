Colombia inicia segunda fase de vacunación contra COVID-19

BOGOTÁ - Con cerca de dos millones de vacunas recibidas en 20 días, de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac, Colombia avanza en el ciclo de vacunación contra el COVID-19.

Cerca del 80% del personal médico de primera línea ya ha recibido el fármaco, así como un alto porcentaje de adultos mayores de 80 años, por lo que el país se apresta para iniciar la segunda fase de la vacunación que involucra al personal médicos restante y los adultos mayores de 60 años.

“Se va a vacunar al resto de personal asistencial que, si bien no atiende directamente el COVID, sí está expuesto al riesgo de atender esta población en condiciones generales”, afirmó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

No obstante, el médico Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos denunció que no todo el personal de primera línea está incluido en la primera fase de vacunación, que ya está a punto de concluir, porque en su gran mayoría no tienen contratos directos con hospitales y clínicas.

“Solamente se ha vacunado aquel personal que trabaja en salud que tienen una vinculación directa con las diferentes IPS, (Instituciones Prestadoras de Salud), pero como la gran mayoría trabajamos por OPS, (Contrato por Orden de Prestación de Servicios), no se ha vacunado a esta gran mayoría”, expuso el especialista.

Hasta el momento, desde el inicio de la vacunación, Colombia ha recibido cerca de un millón 800 mil vacunas de farmacéuticas con los que el Gobierno ha realizado negociación directa, mientras que de los 20 millones de dosis que le corresponden al país por el mecanismo COVAX, apenas han llegado 117 mil.

Dentro del Plan Nacional de Vacunación diseñado por el Gobierno de Colombia se tiene presupuestado recibir durante este año 20 millones de dosis, diez de Pfizer y diez de AstraZeneca, cada una cubrirá cinco millones de personas y nueve millones de dosis de Janssen, de una sola dosis por persona. Más de 7,5 millones de dosis de la vacuna de Sinovac, para tres millones 750.000 personas, y 10 millones de la vacuna de Moderna para cinco millones de personas.

El Gobierno espera que al final del 2021 el 70% de la población del país esté inmunizada, por lo que al Congreso de la República se presentó un proyecto de ley que permita a la empresa privada adquirir vacunas.

Al respecto Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, aseguró: “No me preocupa mucho que se afecte la prioridad establecida por el Gobierno, si se hace con vacunas por fuera del Plan Nacional de Vacunación, todos esos son detalles que el sector privado esta discutiendo con el Gobierno. ¿Cuál es el objetivo general de esta colaboración? Ayudarle al gobierno a que más gente quede vacunada lo más rápido posible”, expresó.

Hasta el momento, según información suministrada por el Ministerio de Salud en el país se han aplicado 296 mil 240 dosis de vacunas y según el cronograma establecido por el Gobierno, para el próximo 17 de marzo, cuando se completa un mes del inicio del Plan Nacional de Vacunación, un millón de colombianos ya deberían estar inmunizados.