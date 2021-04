Gobierno de EE.UU. prohíbe la entrada al país a diputado paraguayo por corrupción

A través de una declaración escrita del Secretario de Estado, Antony J. Blinken, se informó de la designación pública del diputado, "debido a su participación en actos de corrupción significativos".

En la declaración, EE.UU. también veta el ingreso al país de Mirtha Beatriz Esperanza Fariña Velausteguiz, esposa del legislador.

Paraguayan Representative Ulises Quintana’s corrupt actions facilitated transnational organized crime and undermined the rule of law in Paraguay. I am publicly designating him ineligible for entry into the U.S. We stand #UnitedAgainstCorruption with the people of Paraguay.