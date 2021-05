Embajador de Colombia culpa a provocadores de la respuesta policial en las protestas

WASHINGTON DC - En entrevista con la Voz de América, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, planteó que independientemente de los manifestantes que legítimamente ejercen su derecho a la protesta, han identificado un grupo que promueve actos de vandalismo y ataques a la policía. El diplomático no descarta una posible injerencia externa que busque generar caos y desestabilización en Colombia.

En entrevista para el programa Foro, de la Voz e América, Santos explicó la versión del Gobierno sobre lo que está pasando con las confrontaciones de la policía y civiles que ya dejan cerca de una treintena de personas muertas.

El diplomático aseguró que es innegable la existencia de un conflicto social producto de la pandemia que llevó a los ciudadanos a protestar en las calles, pero al mismo tiempo, asegura que se ha generado un segundo problema con un grupo que no tiene nada que ver con el reclamo social de los manifestantes, que se dedica a agredir a los integrantes de la fuerza pública con armas de fuego. “Tratan de generar caos y tratan de producir esa reacción [el exceso de la fuerza policial], que en algunos casos se produjo, no le voy a decir que no, y se están investigando todos los casos”, explica el embajador Santos.

VOA: Quiénes son los de ese grupo organizado?

Santos: Eso está en investigación. A mí no me extrañaría que cuando salga toda la evidencia esté el ELN, estén las disidencias de las FARC, estén los narcos. A los narcos les sirve un país débil porque en un país débil, con una policía débil, con una democracia débil, ellos ganan. Ellos tienen la posibilidad de seguir con su negocio y no me extrañaría que injerencia extranjera se pruebe de esa manera también.

El descontento contra Duque desembocó en violentas protestas a cuenta de los impuestos Las protestas estallaron en las principales ciudades de Colombia luego de conocerse una propuesta del asediado gobierno del presidente Iván Duque para realizar una reforma tributaria que incluiría un aumento impositivo.

VOA: Injerencia extranjera, ¿a qué se refiere embajador?

Francisco Santos: Yo prefiero que sean las investigaciones que demuestren ese tipo de injerencia, lo que sí es que este vandalismo es muy organizado y esto tiene una estrategia política. Una estrategia política que además cuando usted ve lo de Chile, ve lo de Ecuador, ve las protestas del 19 en Colombia, antes de la pandemia y las ve ahora, está viendo un escalamiento para poder generar reacción y crear este tipo de incentivo.

En Chile quemaron toda la línea del metro casi al mismo tiempo en una misma noche. Eso no es vandalismo común, eso tiene organización, eso está pasando tiene un objetivo político y Estados Unidos tiene que entender que ese objetivo político es la democracia y que la democracia hay que defenderla y que dentro de los países democráticos el aliado más importante que tiene es Colombia y que en esa defensa de la democracia tenemos que trabajar juntos.

El embajador Santos asegura que se han reportado cerca de 2.000 disparos contra integrantes de la fuerza pública, el 90% de ellos se han dado en la ciudad de Cali. Cree el diplomático colombiano que la intención es generar una reacción de la policía. “Hay un aliciente o hay un incentivo que están haciendo estos vándalos para generar esa reacción; qué habría podido ser menor, puede que sí, pero tenemos más de 700 policías heridos. Heridos con armas de fuego, heridos con puñales, heridos con un elementos contundente, con un palo, con una roca, no son las heridas que salió corriendo y se dobló el tobillo”, explicó en embajador Santos quien ha salido a responder a los llamados de atención de organizaciones como Human Rights Watch y congresistas estadounidenses por las posibles violaciones de derechos humanos que estarían cometiendo algunos policía en la respuesta a los manifestantes.

Hay un aliciente o hay un incentivo que están haciendo estos vándalos para generar esa reacción; qué habría podido ser menor, puede que sí"

De los 28 muertos que se han reportado, en medio de las manifestaciones, el embajador Santos asegura que 11 se dieron en confrontaciones justamente con ese grupo que se dedica al vandalismo y a atacar con armas de fuego a la policía. “Un niño en una ambulancia, un niño prematuro, lo bloquearon en las carreteras, se murió el niño. Ese cuenta dentro de esos muertos”, dijo el representante del presidente Iván Duque ante la Casa Blanca.

Colombia lleva más de dos semanas de intensas confrontaciones entre la fuerza pública y civiles, que se manifiestan en las calles ante el descontento social que generó una fracasada propuesta de reforma tributaria. Aunque el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, retiró la iniciativa, las confrontaciones entre civiles y fuerza pública se mantienen.

