"Apoyar al pueblo cubano": legisladora cubano-americana impulsa resolución

La congresista estadounidense Nicole Malliotakis, de madre cubana y padre griego, está impulsando una resolución en la Cámara de Representantes para condenar la represión en Cuba.

Medios reportan que más de 50 de legisladores republicanos de Malliotakis están apoyando la resolución. Todo ello, en el contexto de las protestas en Cuba que ha dejado al menos un muerto, una cifra indeterminada de detenidos y heridos. Entre otras demandas, los manifestantes han pedido "democracia" y "libertad".

La resolución que impulsa Malliotakis indica que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad, democracia y derechos humanos.

La congresista, que representa un distrito en Nueva York, afirmó en un comunicado que "desde 1959 el pueblo de Cuba está sufriendo bajo la opresión de una brutal dictadura".

"Ahora más que nunca" -dijo- el gobierno de Estados Unidos tiene que apoyar a "los valientes ciudadanos de Cuba" que buscan impulsar cambios en la isla.

En su cuenta de Twitter agregó: "Orgullosa de ser la copatrocinadora de una resolución que pide la solidaridad internacional con el pueblo cubano en sus demandas de libertad. Debemos apoyar al pueblo cubano y condenar enérgicamente la brutal opresión de la dictadura comunista en Cuba".

Proud to be an original co-sponsor of a resolution calling for international solidarity with the Cuban people in their demands for freedom.



We must stand with the Cuban people and strongly condemn the brutal oppression of the Communist dictatorship in Cuba. #SOSCuba #Cuba pic.twitter.com/0UjUH6bMFD