Mexico y EE. UU. conversan de migración y cooperación internacional

CIUDAD DE MÉXICO - Una delegación de funcionarios estadounidenses de visita en México acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador establecer una ruta de trabajo para una posible cumbre con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.

La delegación estadounidense está encabezada por el asesor de seguridad nacional del presidente, James Sullivan, y Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

Tras una conversación telefónica entre el Ejecutivo mexicano y la vicepresidenta Kamala Harris, integrantes del gabinete de seguridad de la administración Biden visitaron México, donde sostuvieron diversas reuniones de carácter privado.

De acuerdo con información oficial, acordaron continuar el trabajo de cooperación a fin de gestionar los flujos migratorios ordenados, regulares y seguros con respeto a los derechos humanos de los migrantes de México y Centroamérica, y coincidieron en la necesidad de ampliar los programas de cooperación internacional.

Ambas delegaciones se comprometieron a mantener el trabajo conjunto rumbo al Diálogo de Alto Nivel en Materia de Seguridad, que buscará replantear la estrategia bilateral de seguridad a partir de una perspectiva humanista, centrada en la inteligencia y desde una visión de salud pública.

En el encuentro se hizo un reconocimiento al trabajo desarrollado con la nueva administración estadounidense a sólo siete meses de iniciada, lo cual ha facilitado el diálogo político y las acciones comunes para asegurar el bienestar y la seguridad de los habitantes de la región norteamericana.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, calificó el encuentro como un éxito y agradeció a Jake Sullivan, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a toda la misión estadounidense su compromiso y buena voluntad para estrechar la relación bilateral.

Detalló que fue una reunión de trabajo para avanzar en los temas de migración en la región, seguridad en la frontera y desarrollo económico, y descartó que este mes pueda concretarse una reapertura total de la frontera común.

Escuche México: Delegación de funcionarios estadounidenses visita México

“El 21 de agosto yo lo vería muy pronto. No creo que sea factible, sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo. No, no lo veo tan próximo el 21 de agosto”, dijo Ebrard.

La delegación estadounidense también estuvo integrada por Julissa Reynoso, jefa de gabinete de la primera dama Jill Biden; Uzra Zeya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, y Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo del Norte de Centroamérica, entre otros.

