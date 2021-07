Oposición de Haití rechaza apoyo al primer ministro designado

WASHINGTON / PUERTO PRÍNCIPE- Algunos miembros de la oposición de Haití sostienen que no apoyarán al primer ministro designado Ariel Henry, a quien el presidente Jovenel Moise nombró para el cargo un día antes de ser asesinado. El primer ministro interino Claude Joseph ha liderado el país desde que el presidente fue asesinado dentro de su residencia privada en la madrugada del pasado 7 de julio.

El sábado, el influyente grupo CORE emitió un comunicado en el que pedía la formación de un "gobierno consensual e inclusivo". El grupo CORE está compuesto por embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España, la Unión Europea, Brasil y los representantes de las Naciones Unidas, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Con este fin, alentamos al primer ministro designado Ariel Henry a que lleve a cabo la misión que se le encargó para formar este tipo de gobierno", dijo el comunicado.

"Aunque Haití enfrenta un grave peligro, los miembros del grupo expresan su esperanza de que juntos, los actores políticos, económicos y de la sociedad civil del país apoyen a sus funcionarios mientras trabajan para restablecer la seguridad", agrega el comunicado.

Henry, un neurocirujano de 71 años, se dirigió a la nación el domingo, identificándose como primer ministro y prometiendo anunciar su gabinete pronto.

"En poco tiempo, anunciaré a los miembros de mi gobierno consensual que ocuparán sus puestos por un breve período de tiempo, hasta que celebremos elecciones para elegir a nuestro próximo presidente", dijo Henry. "En los últimos días, me he reunido con líderes de todos los sectores de la sociedad civil, así como con políticos y miembros del sector privado. Tengo la intención de continuar estas discusiones porque es la única forma de unirnos como familia haitiana".

En respuesta a una pregunta formulada por el servicio de la VOA en Creole durante una conferencia de prensa en Puerto Príncipe el viernes, Joseph negó que quiera permanecer en el poder.

"No tengo ambiciones personales. No soy miembro de ningún partido político en particular. Jovenel Moise me nombró encargado de negocios, Jovenel Moise me nombró ministro de Relaciones Exteriores, y bajo Jovenel Moise me convertí en primer ministro sin vínculos con ningún partido político", dijo Joseph a la VOA.

No estaba claro cuándo renunciaría Joseph.

Oposición rechaza grupo CORE, PM designado



El exsenador Serge Jean Louis, del partido Fron Nasyonal Demokrasi (FND), rechazó rotundamente la declaración del grupo CORE el lunes.

"Estoy casi seguro de que nadie en la oposición apoya esto porque es un camino a ninguna parte. Este es simplemente otro gobierno de PHTK (el partido de Moise), con la misma orientación", dijo a la VOA.

El abogado Caleb Jean Baptiste, quien encabeza un grupo legal dedicado a la defensa de los presos y los derechos humanos, también rechazó la declaración del grupo CORE.

"El grupo CORE no es Dessalines (héroe de guerra revolucionario haitiano), no es Henry Christophe (héroe revolucionario haitiano), no es haitiano, están interfiriendo en nuestro país, están violando la carta de la OEA, están violando todos los acuerdos que hemos firmado y ratificado, el grupo CORE no tiene derecho a hacerlo", dijo Jean Baptiste a la VOA.

VOA Creole contactó tanto a Henry como a Joseph en busca de comentarios, pero no obtuvo respuesta.

Preparativos para el funeral

Mientras tanto, en Cabo Haitiano, se están llevando a cabo los preparativos para el funeral de Moise el viernes. El reportero de VOA Creole en la ciudad norteña vio la construcción de la tribuna para dar cabida a las personalidades que asistirán a la ceremonia oficial el viernes.

La VOA también visitó el cementerio donde el presidente será sepultado junto a su padre, Etienne Moise, quien falleció el 4 de octubre de 2020. Era el deseo del presidente ser enterrado junto a su padre, dijo su familia.

La primera dama Martine Moise regresó a Haití el sábado desde Miami, donde fue atendida por las heridas sufridas durante el ataque que le costó la vida a su esposo. Vestida de negro, protegida por un chaleco antibalas y con el brazo en cabestrillo, fue recibida en el aeropuerto por Joseph, con quien ha estado en contacto frecuente desde el asesinato.

[Con reporte de Renan Toussaint y Yvan Martin Jasmin]

