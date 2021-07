El primer ministro de Haiti se compromete a hacerse a un lado

El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, ha asegurado que renunciará al cargo para dar paso a un oponente político que tiene más respaldo internacional.

Joseph, quien ha ejercido como primer ministro interino desde el asesinato del presidente Jovenel Moise, el pasado 7 de julio, le dijo al diario The Washington Post que planea dejar el cargo.

"Todos los que me conocen saben que no estoy interesado en esta batalla, ni en ningún tipo de toma de poder", dijo Joseph a la publicación estadounidense. "El presidente era un amigo para mí. Solo me interesa que se le haga justicia".

¿Por qué mataron al presidente de Haití? Jovenel Moise, de 53 años y sin ninguna experiencia previa en la política antes de llegar a la presidencia de Haití, denunció que se estaba preparando un golpe de estado en su contra.

Ariel Henry, un neurocirujano de 71 años, ocuparía su lugar. Sin embargo, no está claro cuándo dejaría Joseph el cargo.

"Las negociaciones aún están en curso", dijo el ministro de Elecciones de Haití, Mathias Pierre, según Associated Press. El funcionario explicó que Joseph volvería a ser ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ostentó hasta el magnicidio.

Moise fue asesinado a tiros cuando varios asesinos allanaron su casa en Puerto Príncipe.

