Uruguay comienza gradualmente a abrir sus fronteras

MONTEVIDEO - Después de haber vacunado a más del 70% de la población con dos dosis contra el COVID-19 y haber empezado a dar una tercera dosis de refuerzo con Pfizer, el Gobierno de Uruguay decidió abrir las fronteras por etapas a turistas de otros países.

Desde el 1 de septiembre se permite el ingreso a Uruguay de extranjeros con propiedades en este país, que deberán tener las dos dosis y test PCR negativo, explicó el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio.

“No son turistas convencionales porque es gente que invirtió para tener una vivienda acá y obviamente los estamos privilegiando para que entren primero”, dijo el funcionario.

Previo a ingresar al país los turistas deben registrarse por internet y en el primer día de apertura de fronteras según datos de la Dirección de Migración se inscribieron unos 700 argentinos para ingresar a territorio uruguayo. Si vienen familias con menores de 18 años, en ese caso todo el grupo familiar deberá hacer una cuarentena de una semana.

A partir de noviembre podrán ingresar a Uruguay todos los extranjeros que lo deseen siempre que estén vacunados.

Si bien Uruguay solo está inmunizando con la vacuna china Coronavac (Sinovac), la estadounidense Pfizer y la anglo-sueca AstraZeneca, el presidente Luis Lacalle Pou aclaró que los extranjeros inoculados con dos dosis de la rusa Sputnik igualmente podrán ingresar.

Uno de los temas que ha estado sobre la mesa en las últimas semanas es la posibilidad de ofrecer un turismo de vacunas, para que los extranjeros puedan llegar a Uruguay para inocularse.

El viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, confirmó que se analiza la posibilidad de ofrecer vacunas a los turistas.

“Sí. No lo descarto yo, no lo descarta el Ministro de Salud Pública y no lo descarta el Presidente”, dijo Monzeglio.