"No hay más tiempo para excusas": Lacalle Pou a legisladores uruguayos a un año de su mandato

MONTEVIDEO - Al cumplirse un año de su gobierno, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, retomó la tradición de informar a la Asamblea General del Poder Legislativo acerca de la gestión de su administración.

El presidente asumió el 1 de marzo del 2020, un año que estuvo marcado por la pandemia del COVID-19 y los números de la economía ya no eran buenos al haber un déficit fiscal de 5% del Producto Interno Bruto

“Hoy no venimos a hablar de herencias, no es momento, ya todos sabemos cuál era la situación del país antes del 1 de marzo del 2020. Ya no hay más tiempo para excusas aunque puedan ser válidas”, dijo Lacalle Pou.