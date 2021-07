Venezuela, Cuba y Nicaragua, prioridad en conversación de Blinken con presidente peruano

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tuvo su primera llamada con el presidente de Perú, Pedro Castillo, durante la que lo felicitarlo y con quien abordó la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el jefe de la diplomacia estadounidense agradeció al presidente electo del Perú por el apoyo que el país suramericano a brindado para “abordar la crisis de Venezuela”.

Además, alentó a Castillo para que su Gobierno “continuara desempeñando un papel constructivo para abordar las situaciones de deterioro en Cuba y Nicaragua”.

En su cuenta de Twitter Blinken escribió luego del llamado y afirmó que Estados Unidos agradecía la “alianza duradera con Perú en materia de crecimiento económico inclusivo, educación para todos, mayor seguridad ciudadana y defensa de los principios democráticos”.

Great to speak with Peruvian President-Elect @PedroCastilloTe and offer my congratulations today. We're grateful for our enduring partnership with Peru on inclusive economic growth, education for all, increased citizen security, and defense of democratic principles.