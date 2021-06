Estados Unidos reduce alertas de viajes a Honduras y Panamá

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) dieron a conocer que redujeron la alerta de viaje emitida a ciudadanos estadounidenses para 61 países por la gravedad de la pandemia. En el istmo centroamericano solo Honduras y Panamá estaban en la lista de más severo, la cual ha disminuido.

Los CDC han usado una clasificación por niveles para determinar qué advertencia se otorga a cada país, dependiendo de la gravedad de la pandemia y así aconsejar o desaconsejar a los ciudadanos de EE. UU. que viajen a esos destinos.

Honduras y Panamá, hasta esta nueva actualización, de a cuerdo con lo reportado por el centro, pasaron de Nivel 4 (considerado como el más severo) al Nivel 3 (menos severo).

Lo que quiere decir que elimina la recomendación de no viajar a esos países, sin embargo, recomienda que los pasajeros estén completamente vacunados antes de viajar a estos destinos de Nivel 3. Insta a los viajeros no vacunados a evitar los viajes no esenciales a esos destinos.

Nueva recomendación de los CDC sobre mascarillas Los estadounidenses se enfrentan con la nueva recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la cual explica que si están completamente vacunados contra el COVID-19, pueden estar sin mascarillas fuera y dentro, con algunas excepciones.



Otros países que entran en la nueva clasificación, según el sitio web de los CDC, y que son considerados destinos turísticos son: Francia, México, España, Italia, Sudáfrica, Canadá, Grecia y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Restricciones de viaje aún persisten

Los CDC en su actualización también hacen hincapié de que se evite viajar a los países que continúan en nivel 4, de los cuales posee un listado en su portal web.

Las naciones que aún están dentro de esa clasificación son aquellas que tienen brotes más altos de COVID-19 y que registran más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días como Brasil e India.

Por otro lado el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue con sus propias alertas de riesgo reducido vigentes, entre las restricciones de viaje aún prohíbe la entrada - en el período de 14 días antes de regresar a los Estados Unidos - a los ciudadanos extranjeros que estuvieran en China, Irán, el Espacio Europeo Schengen, el Reino Unido, Irlanda, Brasil, Sudáfrica e India.

En esta alerta el buró no solo puede tomar en cuenta el tema de la pandemia, además incluye temas de seguridad nacional.

Todos los pasajeros, ya sea que provengan de un país de Nivel 1, Nivel 3 o Nivel 4 que sean elegibles para ingresar, deben presentar prueba de una prueba COVID-19 negativa tomada dentro de los tres días posteriores viajar a Estados Unidos.

Esta restricción también permanece en vigor para los pasajeros completamente vacunados.

