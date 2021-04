Guatemala: Giammattei niega que haya acuerdo para enviar tropas a la frontera

CIUDAD DE GUATEMALA - “Fue una confusión de la vocera que confundió todos los términos de la reunión con Zúñiga”, dijo el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, respecto a las declaraciones hechas por la portavoz de la Casa Blanca, asegurando que, con la visita del enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, se lograron acuerdos para que México, Honduras y Guatemala coloquen más tropas en sus fronteras.

Inicialmente el gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el cual aclara que no existe ningún documento firmado en torno al refuerzo de la frontera, pero que sí fueron enviados 1.500 elementos desde enero ante la llegada de caravanas.

Posteriormente, el propio mandatario indicó que la misma Casa Blanca desmintió esa información reconociendo que la vocera había cometido un error.

“No hay acuerdos, lo que hay es buena voluntad de querer trabajar juntos… Llegaremos a acuerdos, sí, vamos a llegar a acuerdos, pero no están sobre la mesa todavía, ni siquiera qué acuerdos podrían ser, ahorita estamos en la discusión de los planes de trabajo que tenemos para poder recuperar a más de 8.000 niños guatemaltecos que están en la frontera”, indicó Giammattei, asegurando que se hicieron propuestas para la reunificación familiar de menores guatemaltecos que están en la frontera, pero reiteró que “acuerdos por el momento no hay”.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

Mientras tanto, en el Congreso de la República, son diversas las reacciones. El diputado Samuel Pérez, de la bancada opositora SEMILLA, considera que las soluciones a la migración deben ser más profundas.

“Las soluciones no van a venir a partir de represión o el despliegue de tropas para poder atacar con violencia las caravanas de personas que están buscando otro tipo de oportunidades”, refirió. Además, dijo que, aunque para Estados Unidos la migración es un problema, para muchos connacionales es una solución.

Por su parte, el diputado oficialista, Mynor Mejía, dijo a través de una respuesta escrita que le sorprendió que Estados Unidos haya tomado esta acción como algo particular, pues asegura que ha sido una política implementada desde el inicio de la Administración de Alejandro Giammattei para atacar los índices de tráfico de personas y drogas.

Para el analista político, Julio Rivera, esta diferencia de posturas entre los gobiernos no trae problemas mayores, mientras se continúe el diálogo. “Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, lo que hay es una diferencia, pero que al final puede ser zanjada y revisada por parte de los dos gobiernos. Los problemas pueden solucionarse simplemente a través del diálogo”, indicó Rivera.

Ese diálogo podría llegar pronto, pues la vicepresidenta Kamala Harris anunció sus planes de visitar Guatemala, lo antes posible, para dar continuidad a los temas de migración, después que fuera designada por el presidente Joe Biden para liderar la lucha por un trato más humano a los migrantes y proveerles de mejores condiciones.

Our work in the Northern Triangle is critically important—for the United States and the region. Today, I gathered experts to discuss the root causes of migration, establishing long-term partnerships, and building a more hopeful future for people in their own communities. pic.twitter.com/UxqY9CYrlY