Honduras: incertidumbre a la espera del resultado oficial de elecciones

TEGUCIGALPA - La falta de una declaratoria oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral tras concluir las elecciones internas en Honduras, está generando molestias entre los hondureños debido a la tardanza en la divulgación de la información.

El país centroamericano celebró el domingo elecciones primarias para escoger a los representantes de los tres partidos más importantes del país de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, donde se elegirá al sucesor del mandatario Juan Orlando Hernández, acusado en Estados Unidos de crear un "narcoestado".

Hernández, en el poder desde 2014, dejará el cargo tras dos gobiernos consecutivos que se han visto empañados por acusaciones de fraude electoral, corrupción y señalamientos de fiscales estadounidenses de que permitió el trasiego de drogas a través del país a cambio de millonarios sobornos.

Aguardan por los resultados oficiales del domingo los aspirantes de las tres fuerzas políticas: el Partido Nacional, LIBRE y Liberal.

No obstante, casas encuestadores y sondeos a boca de urna reflejan que Nasry Asfura, de la candidatura del partido Nacional; Yani Rosental, del partido Liberal y Xiomara Castro, del partido Libre, superan con amplia ventaja a sus competidores.

¿Hacia dónde se encaminan las relaciones EE. UU.-Honduras? Tras una eventual tirantez entre los gobiernos de EE. UU. y Honduras, ¿en qué marco quedarán los acuerdos migratorios y económicos?

German Lobo, miembro del Consejo Nacional Electoral aseguró que este proceso responde a una alta demanda y no pueden especular.

“No son tendencias, son datos oficiales no hay especulación, aunque sea preliminar, pero son datos oficiales” , indicó.

El analista político Edgardo Rodríguez afirma que la operatividad del Consejo Nacional Electoral reportó ciertas falencias que deberá resolver para las elecciones generales.

“Creo que el gran problema de los concejales es que no se despojan de la bandera política, que se debe al pueblo no a un partido y sobre todo discrepancias en la ley (...) Eso generó que no existía transmisión de datos”, expuso.

Hasta el momento los partidos políticos se mantienen a la espera de una confirmación oficial de resultados.