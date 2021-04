"La gente no quiere salir de casa, se ve obligada": Jefe del PMA en visita a Centroamérica

BOGOTÁ / CARACAS - El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, David Beasley, visitó Centroamérica para reiterar "el compromiso de trabajar con comunidades vulnerables".

Según un comunicado, Beasley visitó familias afectadas por el cambio climático, trató sobre el desempleo y las consecuencias del COVID-19.

“Están escuchando sobre toda la migración. La gente ha perdido su trabajo. Han perdido la esperanza. Necesitamos con urgencia ayudar a las personas con alimentos y con el desarrollo a largo plazo, que requiere más que un enfoque fragmentado”, dijo Beasley, citado en el comunicado.

Según el texto, en Centroamérica, el hambre se ha cuadriplicado en los últimos dos años, "con ocho millones de personas ahora hambrientas". De este total, 1,7 millones están en la categoría de "emergencia" de inseguridad alimentaria.

Además, se ha duplicado el número de personas que quieren migrar. Según el PMA, en enero de 2021, al menos el 15% de las personas encuestadas querían migrar. En 2018, la cifra era del 8%.

"Cuando no tienes comida para alimentar a tus hijos, cuando no tienes dinero para comprar medicinas, te ves empujado a la desesperación", agregó Beasley. "La gente no quiere salir de casa, se ve obligada a hacerlo".

PMA: América Central Hambruna Naciones centroamericanas sufren los estragos de un año marcado por la pandemia del COVID-19 y violentos huracanes provocando que la curva del hambre alcance picos abrumadores. Informa Judith Martin desde la Voz de América.

El fomento de la resiliencia del PMA fue el tema central de la visita de Beasley a Honduras y Guatemala, indica el comunicado.

El viernes el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se reunió con Beasley, quien realizó una visita de tres días al país centroamericano. El jefe del PMA también visitó Haití para monitorear el trabajo del Programa con las "comunidades rurales, rehabilitando cuencas de sal y aumentando la productividad".

Beasley en Venezuela

A pesar de que la nota de prensa sobre el viaje a Centroamérica ni el PMA no hacen comentario oficial al respecto, el Gobierno venezolano anunció la tarde de este domingo la llegada de Beasley al país.

De acuerdo a un tuit de la cancillería venezolana, el funcionario cumplirá una “intensa jornada de trabajo en el marco de la cooperación con el Gobierno Bolivariano por la seguridad alimentaria de los venezolanos”.

Bienvenido el equipo del Programa Mundial de Alimentos @WFP de la #ONU a #Venezuela. Esta tarde recibimos a su Director Ejecutivo @WFPChief. https://t.co/iJdDt0Rvqf — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 18, 2021

El presidente venezolano Nicolás Maduro también le dio la bienvenida a Beasley y aseguró que se reuniría con él “para firmar importantes convenios y alianzas de alto nivel, y avanzar en la seguridad alimentaria de nuestro pueblo”.

El mandatario también se refirió a la visita del funcionario en una declaración transmitida por el canal oficial.

Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas nombrado por Juan Guaidó, líder opositor reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, aseguró que se trata de “un paso importante para el aumento de la respuesta humanitaria en Venezuela y la atención a la población”.

* Con la colaboración de Karen Sánchez, desde Bogotá, y Luisana Solano, desde Caracas.

