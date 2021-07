El secretario general de la OEA, Luis Almagro, da positivo por COVID-19

Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha dado positivo por COVID-19, según informó él mismo por medio de un tuit.

“He dado positivo por #COVID19 por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas”, dijo Almagro desde Washington DC, donde se encuentra la sede de la organización.

He dado positivo por #COVID19 por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas.



Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse