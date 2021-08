Estados Unidos dona 5,5 millones de vacunas a países del CARICOM

El compromiso de Estados Unidos de liderar la entrega de vacunas para enfrentar la pandemia de coronavirus dio un paso adelante el jueves, con el anuncio de una donación de 5,5 millones de dosis de la vacuna Pfizer para los 15 países que componen la Comunidad del Caribe (CARICOM).

“Como parte de esta donación, hoy se entregará un envío de casi 569.000 dosis a Antigua y Barbuda, las Bahamas, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, y mañana a Barbados, anunció el Departamento de Estado en un mensaje escrito.

La entrega será en coordinación con la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA).

"El acceso global a vacunas COVID-19 seguras y efectivas es crucial para poner fin a la pandemia. Nuestra entrega de 128.700 dosis de la vacuna Pfizer a las Bahamas ayudará a salvar vidas y nos acercará un paso más a un futuro mejor", informó el Departamento de Estado en un tuit.

