Encuesta: Tras un año de pandemia, 15% de los estadounidenses están en peor situación

Según una nueva encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 15% de los estadounidenses dice que está en peor situación que antes de que comenzara la pandemia en Estados Unidos.

Los hallazgos indican que el 55% de los estadounidenses dice que sus circunstancias financieras son aproximadamente las mismas ahora que hace un año, y el 30% dice que sus finanzas han mejorado No obstante, alrededor de 38 millones dicen que están peor ahora.

Según AP, el problema es más pronunciado en los niveles de ingresos más bajos: "el 29% de los estadounidenses que viven por debajo del umbral de pobreza federal dicen que sus finanzas personales empeoraron el año pasado".

Estudio: 7,8 millones de estadounidenses cayeron en la pobreza El estudio de las universidades de Notre Dame y Chicago refleja un incremento del índice de pobreza en EE.UU. de 2,4% en solo seis meses.

En este grupo, solo el 16% ha ahorrado. En comparación, el 61% de quienes viven muy por encima de la línea de pobreza dicen que han podido ahorrar.

La encuesta también encontró que el 52% de los ciudadanos dicen que pudieron ahorrar dinero, durante la mayor parte de los últimos tres meses, mientras que el 37% alcanzó un punto de equilibrio y el 10% estaba corto en el pago de facturas.

Las diferencias raciales también son evidentes con esta encuesta, puesto que el 57% de los estadounidenses blancos, el 47% de los hispanos y solo el 39% de los estadounidenses negros que dicen que han ahorrado recientemente.

Según AP, "muchos estadounidenses, casi un tercio, no habían tenido cuentas de ahorro a largo plazo de inversión o similares establecidas incluso antes de la pandemia. Otro 19% dice que ha podido agregar más a inversiones como un 401 (k) o un plan de ahorro para la universidad, y el 38% dice que la cantidad no ha cambiado en comparación con el año pasado".

El Gobierno, por su parte, ha aprobado tres proyectos de ley de ayuda para aliviar económicamente a los más golpeados.

En Estados Unidos, 8,4 millones de empleos se perdieron, en comparación con los que habían en febrero de 2020, justo antes de que golpeara la pandemia.

