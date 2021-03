Beyoncé y Taylor Swift acaparan premios Grammy

Taylor Swift y Billie Eilish se llevaron los premios principales durante la entrega de los Grammy el domingo, pero Beyonce fue la gran ganadora en una noche histórica marcada por múltiples victorias para las mujeres.

Los cuatro premios Grammy de Beyonce en la ceremonia del domingo, dos de ellos compartidos con la ganadora de mejor artista nuevo Megan Thee Stallion, llevaron el total de victorias de su carrera a 28, superando el récord anterior del Grammy para una artista femenina establecido por la cantante de bluegrass Alison Krauss.

El sorprendente disco de Swift, "Folklore", grabado durante las cuarentenas por coronavirus, fue nombrado álbum del año y convirtió a Swift, de 31 años, en la primera mujer en llevarse a casa ese premio tres veces.

“Sólo queremos agradecerles a los fans”, dijo Swift al recibir el máximo honor de la noche por “Folklore”, tras haberlo ganado por sus discos previos “Fearless” y “1989”.

Taylor Swift gana el Grammy al Álbum del año por "Folklore" en la 63ª entrega anual de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU., 14 de marzo de 2021. [Foto: Vía Reuters]

En una ceremonia socialmente distanciada de actuaciones en vivo y pregrabadas, el tema "I Can't Breathe" del artista de R&B H.E.R ganó el premio a la canción del año. La canción fue escrita en respuesta a las protestas de Black Lives Matter que sacudieron a los Estados Unidos el verano pasado, luego del asesinato de George Floyd estando bajo custodia de la policía.

La cultura negra también se celebró en el sencillo "Black Parade" de Beyonce, que fue nombrado mejor interpretación de R&B.

"Ha sido un momento muy difícil", dijo Beyonce, reflexionando sobre el reconocimiento cultural sobre el racismo en Estados Unidos.

"Quería elevar, alentar, celebrar a todas las hermosas reinas y reyes negros que continúan inspirándome e inspirando al mundo entero", agregó.

Además de Beyoncé, su esposo Jay-Z compartió con ella el premio a la canción de rap como coautor de “Savage”, y su hija de 9 años Blue Ivy Carter — quien ganó con su madre mejor video musical — pasó a ser la segunda persona más joven en ganar un Grammy. Leah Peasall tenía 8 años cuando The Peasall Sisters ganaron álbum del año en 2002 por su participación en la banda sonora de “O Brother, Where Art Thou?”.

Megan Thee Stallion, de 26 años, conocida por promover el empoderamiento de las mujeres, obtuvo dos victorias más también por su sencillo "Savage" con Beyonce.

Billie Eilish, con su hermano Finneas O'Connell, recibe el Grammy al Disco del año por "Everything I Wanted"en la 63a entrega anual de los Grammy en Los Ángeles, California, EE. UU., 14 de marzo de 2021.

La balada de Eilish "Everything I Wanted" ganó el récord del año, y la joven de 19 años también ganó por su tema principal para la próxima película de James Bond "No Time to Die".

La ceremonia también tuvo como objetivo superar los efectos devastadores de la pandemia del coronavirus en la industria de la música en vivo, incluida la cancelación de festivales de música, giras y conciertos.

La cantante británica Dua Lipa ganó el premio al mejor álbum vocal pop por su dance-y "Future Nostalgia" y habló del valor de la música en tiempos difíciles.

"Estoy muy agradecida y muy honrada porque la felicidad es algo que todos merecemos", dijo Lipa.

Bad Bunny, ganador del Grammy al mejor álbum pop o urbano latino por “YHLQMDLG”; HAIM, Black Pumas, Billie Eilish y Harry Styles, quien ganó mejor interpretación pop solista por “Watermelon Sugar”, también actuaron en la ceremonia.

“A todos los que hicieron esta grabación conmigo, muchas gracias”, dijo Styles, el primer miembro de One Direction en ganar un Grammy.

Presentada por Trevor Noah, la ceremonia estuvo repleta de presentaciones en vivo y pregrabadas de artistas como Lipa, Taylor Swift, Post Malone, DaBaby, Black Pumas y Mickey Guyton. Cardi B y Megan se unieron para interpretar su sencillo de verano "WAP" en uno de los momentos más atrevidos de la noche.

Se llevó a cabo tanto en interiores como en exteriores en el centro de Los Ángeles, pero en su mayoría sin los elaborados decorados y efectos especiales que tradicionalmente marcan los más altos honores en el negocio de la música.

"Esperamos que se trate de lo que puede ser 2021, lleno de alegría, nuevos comienzos y unión. Nunca olvidemos lo que sucedió en 2020, pero llenos de esperanza para lo que está por venir", dijo Noah.

También ganaron dos premios Fiona Apple, Kaytranada y los difuntos John Prine y Chick Corea.

Algunos de los premios del domingo se anunciaron en lugares pequeños de ciudades como Nashville, Nueva York y Los Ángeles.

"Gracias a los Grammy por armar esto y permitirnos, al menos, estar juntos", dijo Miranda Lambert, ganadora del mejor álbum country por "Wildcard".