Dúo francés gana el Premio Pritzker de Arquitectura

Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal, un dúo francés con sede en París, ganaron el Premio Pritzker de Arquitectura, el máximo honor del ramo, por “priorizar el enriquecimiento de la vida humana”, en especial en el contexto de la vivienda pública.

La selección de Lacaton y Vassal, quienes por años se han enfocado en crear estructuras más habitables que conecten con la naturaleza incluso en la dura urbe, fue anunciada el martes por Tom Pritzker, presidente de la Fundación Hyatt que patrocina el galardón.

“A través de su diseño de viviendas sociales y privadas, instituciones culturales y académicas, espacios públicos y desarrollos urbanísticos, Lacaton y Vassal reexaminan la sustentabilidad en su reverencia por las estructuras preexistentes, al concebir proyectos primero haciendo un inventario de lo que ya existe”, dijeron los organizadores en un comunicado. “Al priorizar el enriquecimiento de la vida humana ... son capaces de beneficiar al individuo socialmente, ecológicamente y económicamente, contribuyendo a la evolución de una ciudad”.

Al destacar el trabajo de los galardonados la fundación Premio Pritzker, acompañó fotos de sus obras con declaraciones de Lacaton y Vassal, como la siguiente, con el mensaje que dice: "Creo que la libertad de uso es un concepto muy sencillo de entender. Significa que la arquitectura no es limitante". La foto es cortesía de Philippe Ruault.

“I think freedom of use is quite a simple concept to understand. It means that architecture is not constraining.” Anne Lacaton, 2021 Pritzker Prize Laureate. Photo courtesy of Philippe Ruault. pic.twitter.com/gnFHTnuNwq