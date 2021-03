Fundación de escritores publicará las primeras novelas sobre la pandemia

NUEVA YORK, EE. UU. - Una de las primeras novelas sobre la pandemia será un esfuerzo de colaboración entre Margaret Atwood, John Grisham y Celeste Ng.

La Fundación Gremio de Autores anunció el jueves que había llegado a un acuerdo con Houghton Mifflin Harcourt Books & Media para publicar 'Catorce días: una reunión no autorizada'. La historia se desarrolla en una azotea de Manhattan en 2020 mientras el virus se propaga por todo el mundo y los ricos huyen de la ciudad. Al presidente del gremio de novelistas y autores, Douglas Preston, se le ocurrió la idea como una forma de recaudar fondos para la fundación.

"En el Gremio, nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad en estos tiempos oscuros de hacer algo positivo e incluso transformador a través de la creación de esta obra literaria inusual. Los seres humanos siempre se han enfrentado a la tragedia contando historias, y este libro sería nuestra respuesta a COVID-19 ", dijo Preston.

La autora de 'Los juegos del hambre', Suzanne Collins, hizo una donación "importante" a la fundación Guild para apoyar el proyecto. Atwood está editando 'Catorce días' y ayudó a reclutar a una amplia gama de colaboradores, incluidos Dave Eggers, Ishmael Reed, Monique Truong, Hampton Sides, Mary Pope Osborne y Emma Donoghue. La publicación de 'Catorce días' está programada tentativamente para la primavera de 2022.

"El elenco de animados personajes de ficción en la azotea de Manhattan en 'Catorce días' tiene mucho que decirse sobre la vida durante la pandemia y aún más sobre la vida en general, a veces entrar en discusiones, debates o disputas directas y, a veces, encontrar una solución en momentos inesperados de empatía y conexión", dijo Atwood en un comunicado.

"Para proporcionar un marco narrativo, estructuramos el trabajo de modo que el superintendente del edificio grabe las historias y conversaciones en su teléfono celular para crear un texto de guerrilla no autorizado", agregó.

Los escritores de ficción generalmente necesitan más tiempo que los poetas o los escritores de no ficción para absorber los eventos históricos, y las novelas y los cuentos sobre el coronavirus siguen siendo raros un año después de la pandemia.

En Estados Unidos se han publicado varios libros ilustrados, entre ellos 'Los héroes usan máscaras: las Súper Aventuras de Elmo' y 'Mientras no podamos abrazarnos'. La obra de no ficción de Michael Lewis 'La Premonición: una Historia de Pandemia' está programada para mayo.

Pero los novelistas hasta ahora han tendido a usar la pandemia como una subtrama, como Michael Connelly en su thriller 'La ley de la inocencia', o evitarlo, como Stephen King, quien en su próxima 'Billy Summers' cambió la fecha de su historia de 2020 a 2019. Preston dijo a la agencia The Associated Press el jueves que no está listo para escribir un trabajo completo sobre la pandemia.

"Es demasiado crudo y demasiado fresco y, como novelista, tienes que asimilar la experiencia", dice. "Estuve en Nueva York esa terrible semana del 9 de marzo cuando la ciudad cerró, se declaró una emergencia nacional y la guardia nacional estaba rodeando New Rochelle [donde ocurrió un brote temprano]. Esa fue una de las semanas más increíbles de mi vida y es muy crudo".