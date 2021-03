Joven venezolano usa la caricatura como tarjeta de presentación

WASHINGTON D.C. - Papel y lápiz son los instrumentos de un joven caricaturista venezolano que encontró en la ciudad de Miami, Florida, el lugar perfecto para vivir de su talento.

“Comencé a hacer lo mismo que hacía en Venezuela y parece que a la gente le gustó”, comenta Jorge Torrealba a la Voz de América.

Dicen que pocos pueden jactarse de amar lo que hacen y que, aparte, les paguen por ello, pero es el caso de Torrealba. Este joven venezolano, del estado Falcón, llegó a Miami a los 19 años de edad y nunca se imaginó todo lo que lograría como caricaturista en la ciudad del sol.

Pensé que era como un hobby, nunca me incentivaron a que yo podía vivir de mi talento y era algo que no creía posible" Jorge Torrealba, caricaturista.

Desde su llegada a Estados Unidos, hace cuatro años, ha logrado algunos primeros lugares en competencias internacionales con sus creativas esculturas caricaturizadas.

“He estado compitiendo no sólo en la parte de caricaturas y pintura, sino en 3D. Entonces me estoy desarrollando a hacer cosas tridimensionales con cualquier tipo de material y a la gente le ha gustado mucho”, comenta Torrealba.

También conocido como “niño” en las redes sociales, Torrealba ganó un premio Emmy por el documental titulado 'Hay que intentarlo', en el que cuenta su historia como inmigrante.

“Bueno, yo no pensaba que mi historia era tan motivadora y que iba a ser algo tan positivo para las personas y ver tanta gente que me ha felicitado, que me demuestran su cariño, que me escriben, que se sienten identificados, que quieren dejar sus trabajos y emprender. Además que te lo reconozcan con un premio como el Emmy, imagínate, es como una cereza encima del pastel”, afirma.

Recientemente, este caricaturista tuvo una destacada participación en la presentación del álbum del cantante colombiano Maluma, '7 días en Jamaica', en la que se encargó de crear con materiales de desecho, la escenografía de la presentación del musical.

Con una gran carga de optimismo y creatividad, dice que desea seguir creciendo como un artista integral, llevando su talento a otro nivel.