Muere a los 85 años cantante country Tom T. Hall

Tom T. Hall, el cantautor que compuso "Harper Valley P.T.A." y cantó sobre las alegrías simples de la vida como el consumado bardo de cuello azul de la música country, falleció a los 85 años.

Su hijo, Dean Hall, confirmó la muerte del músico el viernes en su casa en Franklin, Tennessee. Hall, conocido como "The Storyteller" (el narrador) por sus letras sencillas pero incisivas, compuso cientos de canciones.

Junto con contemporáneos como Kris Kristofferson, John Hartford y Mickey Newbury, Hall ayudó a marcar el comienzo de una era literaria de la música country a principios de los 70, con canciones que eran políticas, como "Watergate Blues" y "The Monkey That Became President", profundamente personal como "El año en que Clayton Delaney Died" y filosófico como "(Perros viejos, niños y) Watermelon Wine".

“En todos mis escritos, nunca he hecho juicios”, dijo en 1986. “Creo que ese es mi secreto. Soy un testigo. Simplemente miro todo y no decido si es bueno o malo".

En esta fotografía de 1974 se ve al cantante y compositor estadounidense de música country Tom T. Hall. (Foto AP)

El cantautor Jason Isbell interpretó la canción de Hall "Mama Bake A Pie (Daddy Kill A Chicken)" cuando Hall fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2019.

“Las palabras más simples que contaban las historias más complicadas. Sentí que Tom T. acababa de captar las canciones mientras pasaban flotando, pero sé que las talló en roca ”, tuiteó Isbell el viernes.

Hall, el cuarto hijo de un ministro ordenado, nació cerca de Olive Hill, Kentucky, en una cabaña de troncos construida por su abuelo. Comenzó a tocar la guitarra a los 4 años y escribió su primera canción cuando tenía 9 años.

Hall comenzó a tocar en una banda de bluegrass, pero cuando eso no funcionó, comenzó a trabajar como disc jockey en Morehead, Kentucky. Se unió al Ejército de los EE. UU. en 1957 durante cuatro años, incluida una asignación en Alemania. Se dedicó a escribir cuando regresó a Estados Unidos y fue descubierto por el editor de Nashville, Jimmy Key.

Hall se instaló en Nashville en 1964 y se estableció por primera vez como compositor ganando 50 dólares a la semana. Escribió canciones para Jimmy C. Newman, Dave Dudley y Johnny Wright, pero tenía tantas canciones que comenzó a grabarlas él mismo. La inicial del medio "T" se agregó cuando obtuvo su contrato de grabación para hacer que el nombre sea más pegadizo.

Su gran avance fue escribir “Harper Valley P.T.A.”, un éxito internacional de 1968 sobre la hipocresía de un pueblo pequeño grabado por Jeannie C. Riley. La canción sobre una madre que le dice a un grupo de entrometidos que se ocupen de sus propios asuntos fue ingeniosa y enérgica y se convirtió en un éxito de pop y country número uno. Vendió millones de copias y Riley ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de country y un premio al sencillo del año de la Asociación de Música Country. La historia fue tan popular que incluso generó una película del mismo nombre y una serie de televisión.

A lo largo de la década de los 70, Hall se convirtió en uno de los cantautores y compositores más importantes de Nashville, con varios éxitos como "I Love", "Country Is", "I Care", "I Like Beer" y "Faster Horses (The Cowboy y The Poet.) ”Fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville en 1978.

También escribió canciones para niños en sus discos "Songs of Fox Hollow (for Children of All Ages)" en 1974 y "Country Songs for Kids" en 1988. También se convirtió en autor, escribiendo un libro sobre composición, "The Songwriter's Handbook ”y una autobiografía, “The Storyteller's Nashville”, así como novelas de ficción.

[Con información de AP]

