Olympia Dukakis, ganadora del Oscar por "Hechizo de Luna", muere a los 89 años

Olympia Dukakis, ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto en la comedia romántica de 1987 "Hechizo de Luna", murió el sábado a los 89 años.

Dukakis, prima del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 1988, Michael Dukakis, falleció en su casa de Nueva York el sábado por la mañana después de meses de complicaciones de salud, dijo su agente Allison Levy. Su hija, Christina Zorich, estaba a su lado.

Nacida en Massachusetts, hija de inmigrantes griegos, Dukakis trabajó durante décadas como actriz de teatro, televisión y cine antes de saltar a la fama a los 56 años interpretando a la madre del personaje de Cher en "Hechizo de Luna".

Dukakis ganó renombre con papeles en películas como "Mira quién habla" (1989) y sus secuelas con John Travolta y Kirstie Alley; "Magnolias de Acero" (1989) con Shirley MacLaine, Sally Field y Julia Roberts; "Poderosa Afrodita" del director Woody Allen (1995); y "Mr. Holland's Opus" (1995) con Richard Dreyfuss.

Dukakis, una maestra del humor inexpresivo, también fue nominada a los premios Emmy por papeles televisivos en 1991, 1998 y 1999.

Pero su interpretación más imborrable se conoce por "Hechizo de Luna", del director Norman Jewison, en el rol de Rose Castorini, una mujer de Brooklyn con un marido fontanero infiel (Vincent Gardenia) y una hija viuda (Cher) que tiene una aventura con el hermano de su prometido (Nicolas Cage).

"Hechizo de Luna", considerada una de las grandes comedias románticas de Hollywood, ganó tres premios de la Academia, incluyendo una estatuilla para Cher como mejor actriz, y fue nominada en otras tres categorías, entre ellas a mejor película. También fue una de las cintas más taquilleras de 1987.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Dukakis, Cher la elogió en un mensaje de Twitter, donde escribió que: "Olympia Dukakis fue una increíble actriz ganadora de un premio de la Academia. Olympia interpretó a mi mamá en Moonstruck, e incluso aunque su papel fue el de una esposa que sufre, nos enfrentamos con lágrimas de alegría TODO el tiempo. Ella me decía cuánto amaba a Louis, su 'hermoso y talentoso esposo'. Hablé con ella hace 3 semanas. Descansa en Paz Querida Mía".

