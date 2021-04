Premios de la Academia de Música Country incluyen mayoría de estrellas del género

Los premios de la Academia de Música Country este domingo contarán con algunas de las estrellas más importantes del género, aunque los primeros en las listas de éxitos como Morgan Wallen y Luke Bryan no estarán en el edificio.

Wallen fue declarado inelegible por los ACM después de que fue captado por la cámara usando un insulto racial a principios de este año, y Bryan se retiró del evento porque recientemente dio positivo por el coronavirus.

ARCHIVO - Luke Combs nominado a artista del año en los premios ACM el domingo 18 de abril de 2021.

Bryan está nominado para el premio mayor, artista del año, donde su competencia incluye a Luke Combs, Chris Stapleton, Eric Church y Thomas Rhett.

Todos los nominados al artista del año, excepto Bryan, actuarán, la mayoría de ellos grabados en varios lugares en Nashville, Tennessee.

La audiencia será pequeña y estará formada por trabajadores médicos y sanitarios.

"Entrar y descubrir que eres el artista ganador del año junto con Carrie Underwood, eso es solo, eso es solo adrenalina para que te dure casi todo el año", dijo Rhett en una entrevista el sábado.

Algunos artistas unirán fuerzas en el escenario: Underwood cantará con la leyenda del gospel CeCe Winans; Maren Morris actuará con su esposo Ryan Hurd; Dierks Bentley cantará "Pride (In the Name of Love)" de U2 con el dúo de marido y mujer The War and Treaty; y Miranda Lambert y la cantante de pop-rock Elle King están listos para comenzar el espectáculo con su nuevo dúo "Drunk (And I Don’t Wanna Go Home)".

Otros artistas incluyen a Blake Shelton, Alan Jackson, Dan + Shay, Lady A, Brothers Osborne y Ashley McBryde. El cuarteto de Little Big Town también actuará, aunque el miembro de la banda Phillip Sweet no participará ya que recientemente dio positivo por COVID-19.

ARCHIVO - Carrie Underwood y Keith Urban, en los premios de la Academia de Música Country el 16 de septiembre de 2020.

Keith Urban y Mickey Guyton son los anfitriones por primera vez y también cantarán en el escenario.

Stapleton y Morris son los principales nominados con seis cada uno. Las nominaciones de Stapleton incluyen álbum, canción y artista masculino del año. Las nominaciones de Morris incluyen artista femenina y soltera del año. También consiguió un reconocimiento de grupo del año como miembro de Highwomen, el supergrupo que también incluye a Brandi Carlile, Amanda Shires y Natalie Hemby.

Algunos de los ganadores de ACM fueron anunciados previamente, incluidos Gabby Barrett (nueva artista femenina), Jimmie Allen (nuevo artista masculino) y Kane Brown (video del año). El éxito de platino de Carly Pearce y Lee Brice "I Hope You’re Happy Now", coescrito por Combs, ganó el evento musical del año.