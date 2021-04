Conciencia cósmica, mente, materia y la búsqueda de significado

MIAMI, EE. UU. - El doctor Brian Greene, uno de los físicos más reconocidos en el mundo, considerado como una de las mentes científicas más brillantes, conversó con la Voz de América sobre la inmensidad del universo y el papel de la conciencia de la especie humana en la transformación del entorno; y es que para el director del Centro de Física Teórica de la Universidad de Columbia es fundamental continuar preguntarse: ¿Quiénes somos? ¿De dónde viene el universo? ¿Tenemos un propósito?

“La conciencia es un proceso físico milagroso, es absolutamente sorprendente que las partículas puedan producir las sensaciones que sentimos, pero eso es todo lo que es, son solo las leyes de la física actuando sobre las partículas de materia” subrayó el investigador, quien además destacó la importancia de "ver nuestras vidas desde la perspectiva del desarrollo cosmológico".

En su nuevo libro, 'Until the End of Time: Mind, Matter, and Our Search for Meaning in an Evolving Universe', el autor nos recordó nuestro lugar en el universo ya que, como a cualquier otro organismo, nos rigen las mismas leyes físicas y estamos compuestos de lo mismo con capacidad creadora. ”Fabricamos, inventamos aquellas cosas que nos importan, definimos nuestros propios objetivos y estas elecciones permiten tener un sentido de propósito y significado en la vida que cada uno lleva”.

El profesor también explicó que somos una aglomeración temporal de partículas “capaces de experimentar el mundo y así podemos pensar en la filosofía, en la moral, en la ética, recordando que somos transitorios".