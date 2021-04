Aaron Acosta: El valor de enfrentar las circunstancias

MIAMI, EE. UU. - La historia personal de Aarón Acosta, se ha convertido en una fuente de inspiración, es un testimonio que encarna cómo el ser humano es mucho más que sus circunstancias. Tenía 18 años cuando su vida cambió. “Subo a la azotea, llego al techo, veo la nieve que tengo que bajar, agarro un jalador y cuando jalo hacia arriba toco unos cables eléctricos, recibo una descarga y por consecuencia médica me amputaron las manos y me amputaron los pies" le explicó a La Voz de América.

Acosta, estudiaba Ingeniería de Sistemas y trabajaba en un restaurante de comida rápida como repartidor. "Me piden que suba al segundo piso, pues ya se estaba derritiendo la nieve y al tocar unos cables de alta tensión y el contacto con la lámina provocó una descarga eléctrica y me expulsó hacia el piso”.

Dice que no perdió el conocimiento y logró pedir ayuda, su única salvación fue perder las manos y los pies. La conmoción, la incertidumbre y la impotencia se apoderaron de Aarón, quien dice que de un día para otro el cuerpo que conocía y las habilidades que tenía dejaron de existir. Subraya que la vida apenas empezaba para él y que sabía valerse por si solo, pero todo cambió. "Lo que me ayudó mucho a mí es yo estuve al borde de la muerte y cuando ya sientes que todo se perdió de lo que se encuentra, hay ganancia y victoria”.

Originario de Chihuahua, México, Aaron Acosta volcó su experiencia escribiendo sobre el trayecto que ha caminado, lleno de cuestionamientos y retos, también de preguntas y silencios.

El ámbito del desarrollo y la motivación ha sido la ruta que ha trazado y en la que va sembrando alegría y cambiando vidas. “Atrevernos a ir por lo que queremos, porque muchas veces yo quiero algo y si me creo y compro el que me dijo no vas a poder, no es para ti, no te lo mereces. ¿Cómo con ese cuerpo quieres hacer algo así? Si me lo creo, hasta ahí me quedo y me robo la oportunidad de descubrir en quién me puedo convertir”, concluyó

En sus libros, "Yo soy Aaron" y "Despertando vidas", Acosta ha querido compartir su testimonio, aprendizajes y filosofía de vida con el mayor número de personas posible, transmitiendo de una forma alegre, sencilla y con una actitud positiva el ejemplo de la tenacidad, la perseverancia y el esfuerzo.