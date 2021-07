Foro Interamericano [Radio]: EE. UU.: desafío frente a los no vacunados

El reciente incremento de los casos de COVID-19 debido, en parte, a la variante delta ha obligado al Gobierno del presidente Joe Biden a anunciar la obligatoriedad de la vacuna en los empleados federales, cuya cifra ronda los 4,2 millones. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los nuevos casos se han disparado a más de 52 mil al día. El presidente apuntó a los no vacunados como responsables de "sembrar confusión" en la nación; pero ellos argumentan que hasta tanto la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos no de su aprobación final a la vacuna, no se inocularán. ¿Qué hay detrás de este desafío y por qué solo la mitad de los adultos estadounidenses se ha vacunado? Analizan el doctor Fabián Sandoval, presidente de Emerson Clinical Research Institute y el doctor Rafael Orihuela, especialista en enfermedades infecciosas y exministro de salud de Venezuela. Presenta Gonzalo Abarc