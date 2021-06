Biden complacido por informe de creación de empleos de mayo

El presidente Joe Biden expresó regocijo este viernes con el reporte de crecimiento de empleos en Estados Unidos en mayo, al que calificó de un "avance histórico" para la economía.

El informe del Departamento de Trabajo reflejó que la economía de Estados Unidos sumó 559.000 nuevos empleos en mayo, menos de los 665.000 que esperaban los economistas, quienes aún ven con desconfianza la escasez de mano de obra en el país.

"El reporte de empleos de hoy muestra un progreso histórico para las familias estadounidenses y la economía estadounidense", dijo Biden por Twitter. "Estados Unidos se está moviendo nuevamente".

Today’s jobs report shows historic progress for American families and the American economy. We added 559,000 jobs in May, created a record two million jobs in our first four months, and unemployment is at its lowest level since the pandemic started.



America is on the move again.