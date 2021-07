Biden: vacunarse es "gigantescamente importante"

El presidente Joe Biden expresó su frustración el miércoles por la desaceleración de la tasa de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos y alegó que es "gigantescamente importante" que los estadounidenses den un paso al frente y se vacunen contra el virus a medida que aumenta una vez más.

Biden, hablando en un cabildo abierto televisado en Cincinnati, Ohio, dijo que la crisis de salud pública se ha convertido en gran parte en una difícil situación para los no vacunados, ya que la propagación de la variante delta ha provocado un aumento de las infecciones en todo el país.

"Tenemos una pandemia para aquellos que no han recibido la vacuna, es así de básico, así de simple", dijo en el cabildo abierto organiado por CNN.

El presidente también expresó su optimismo de que en los próximos meses se apruebe la vacunación a los niños menores de 12 años. Pero mostró exasperación por el hecho de que tantos estadounidenses elegibles todavía sean reacios a recibir una inyección.

Propagación “dramática” de la variante delta en EE. UU., autoridades urgen a la vacunación En casi un 130% ha aumentado el número de casos de COVID-19 con respecto a los registros más bajos, en junio de este año. Según las autoridades, el repunte se debe a la “dramática” expansión de la variante delta y ha afectado particularmente a los escépticos de recibir las vacunas. Informa Jorge Agobian de la Voz de América.

"Si está vacunado, no será hospitalizado, no estará en la unidad de CI y no va a morir", dijo Biden en el foro de la Universidad Mount St. Joseph.

Durante 80 minutos, Biden respondió preguntas sobre muchos de los problemas urgentes del día, incluido su paquete de infraestructura, los derechos de voto y la composición de la comisión del Congreso que investigará la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.

También reflexionó sobre lo que es ser presidente, y dijo que a veces se sorprende por la pompa que viene con el trabajo y el peso de ser "el último hombre en la sala" que queda para tomar la decisión de tomar decisiones abrumadoras.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram