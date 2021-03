BORRADOR // Biden: A partir del 1 de mayo, cualquier adulto podrá vacunarse

WASHINGTON DC -

Para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a las vacunas una vez sean elegibles el Gobierno planea incrementar el número de centros de vacunación y, sobre todo, poner a disposición de los ciudadanos un portal web sirva para localizar ubicaciones próximas donde inocularse, según detalló la Casa Blanca en un comunicado.

Find a Vaccination Website: By May 1st, as vaccines are available in more places, the Administration will launch a federally-supported website that will show the locations near them that have vaccines.



, informó la Casa Blanca,

Al día de hoy más de 29 millones de estadounidenses han sido contagiados con el COVID-19, mientras 529.263 de ellos han fallecido a causa del virus según datos recopilados por la Voz de América.