Blinken: Hay que reforzar las alianzas para enfrentar las amenazas globales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el miércoles en Bruselas que existe un amplio apoyo al compromiso de la administración Biden de reconstruir y revitalizar las alianzas estadounidenses a raíz de desafíos globales como la pandemia del COVID-19 y "una China cada vez más agresiva".

Dijo a los ministros de la OTAN que una encuesta de la Alianza de Asuntos Globales de Chicago muestra que el 90% de los estadounidenses cree que mantener las alianzas es la mejor manera de que Estados Unidos logre sus objetivos de política exterior.

“Saben que es mucho mejor para Estados Unidos abordarlos con socios, en lugar de tratar de hacerlo solo. Y todos nuestros aliados pueden decir lo mismo ”, dijo Blinken.

Eso ha sido parte de su mensaje durante su primera visita a la región como máximo diplomático estadounidense esta semana, una desviación de los cuatro años de política exterior del expresidente Donald Trump que se centró en priorizar los intereses estadounidenses.

El discurso tuvo lugar en el último día de una reunión ministerial de la OTAN de dos días, durante la cual Blinken mantuvo una serie de conversaciones paralelas con sus homólogos.

Blinken dijo que las principales categorías de amenazas del mundo son militares, tecnológicas y crisis como la pandemia del COVID-19 y el cambio climático.

Dijo a los ministros que nuevas amenazas como el uso de tecnología de China y Rusia para acceder a los mercados y otros "recursos críticos" han sacudido las alianzas de larga data en los últimos años.

“En todas nuestras alianzas e incluso dentro de ellas, no siempre estamos de acuerdo con las amenazas que enfrentamos o cómo enfrentarlas”, dijo Blinken. “Nuestros valores compartidos de democracia y derechos humanos están siendo desafiados, no solo desde fuera de nuestros países, sino desde dentro. Y las nuevas amenazas están superando nuestros esfuerzos por desarrollar las capacidades que necesitamos para contenerlas".

El máximo diplomático estadounidense dijo que Estados Unidos y sus aliados tienen la tarea de adaptarse a las amenazas actuales y renovar las relaciones para abordarlas "en los ámbitos económico, tecnológico e ideológico".

Blinken dijo que la agresión de China indudablemente amenaza la seguridad global, pero el comportamiento de Beijing no debería disuadir a Estados Unidos y sus aliados de comprometerse con la segunda economía más grande del mundo.

"Eso no significa que los países no puedan trabajar con China siempre que sea posible", dijo. “Por ejemplo, en desafíos como el cambio climático y la seguridad sanitaria, sabemos que nuestros aliados tienen relaciones complejas con China que no siempre se alinearán perfectamente con las nuestras. Pero tenemos que afrontar estos desafíos juntos. Eso significa trabajar con nuestros aliados para cerrar las brechas en áreas como tecnología e infraestructura, que China está explotando para ejercer presión coercitiva”.

La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea discutir el impulso de las relaciones entre Estados Unidos y la UE durante una videoconferencia con líderes de la UE el jueves.

La postura de Biden contrasta marcadamente con la del expresidente Donald Trump, quien frecuentemente atacó a otros países de la OTAN por no cumplir con el objetivo de la Alianza de que cada país gaste el equivalente al 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa.

“Reconocemos el progreso significativo que muchos de nuestros aliados de la OTAN han logrado en la mejora de las inversiones en defensa, incluido el progreso hacia el cumplimiento del compromiso de Gales de gastar el 2 por ciento del PIB en gastos de defensa para 2024”, dijo Blinken. “La plena implementación de esos compromisos es crucial. Pero también reconocemos la necesidad de adoptar una visión más integral del reparto de la carga".

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, acogió con satisfacción los comentarios favorables de Blinken sobre la OTAN, que fue fundada en 1949 para contener una amenaza militar de la entonces Unión Soviética.

El programa del miércoles incluyó conversaciones por separado con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, una sesión con los ministros de Relaciones Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania, así como reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell.

La situación en Afganistán

Uno de los principales temas de discusión durante dos días de reuniones en Bruselas es la misión de la OTAN en Afganistán, ya que se acerca la fecha límite del 1 de mayo para la retirada total de todas las tropas estadounidenses en virtud de un acuerdo de paz firmado el año pasado entre los talibanes afganos y la administración Trump.

Blinken dijo que la situación está bajo revisión y que parte de su trabajo en Bruselas sería consultar con los aliados de la OTAN, tanto para escuchar como para compartir el pensamiento de Estados Unidos. Dijo que cualquier cosa que Estados Unidos decida hacer, será en consulta con otros países miembro que han sido parte de la misión militar.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que da la bienvenida al esfuerzo de paz y enfatizó que es el "único camino hacia una solución política duradera en Afganistán". Pero el jefe de la OTAN dijo que para lograr la paz, todas las partes deben negociar de buena fe, debe haber una reducción de la violencia y los talibanes deben dejar de apoyar a terroristas internacionales como Al Qaeda.

El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, advirtió contra una retirada prematura que socavaría los avances de seguridad.

"Queremos una retirada de todas las fuerzas de Afganistán basada en las condiciones", dijo Maas.