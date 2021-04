Iniciativa de cocinero en Washington busca combatir ataques a personas de origen asiático en EE. UU.

WASHINGTON D.C. - Después de ver los informes recientes de ancianos asiático-estadounidenses siendo atacados, Kevin Tien, un chef en Washington, D.C, decidió responder usando lo que mejor sabe hacer.

El chef Tien, del restaurante Moon Rabbit en la capital de la nación, cree que todos pueden y deben luchar contra el racismo, y decidió hacer su parte, lanzando con otros cocineros una serie de cenas benéficas, con comida para llevar, con el fin de ayudar a proteger los derechos de los estadounidenses de origen asiático.

En conversación con la Voz de América, Tien contó cómo se desarrolló su idea.

“Tan pronto como llamé a todos los chefs y dije: 'Oye, ha habido un aumento en la violencia contra la comunidad asiático-estadounidense, quiero saber, ¿puedes ayudar?' No tuve que decírselo a nadie más. Todos dijeron: '¡Sí, absolutamente!'. No importa lo que sea, están aquí para nosotros y nos apoyan".

El dinero recaudado ayuda a financiar un grupo de derechos humanos que aboga por los derechos de los estadounidenses de origen asiático en Estados Unidos.

Otros cuarenta y cinco chefs de docenas de restaurantes de Washington se unieron a la iniciativa de Tien. Yuan Tang, chef del restaurante Rooster & Owl, es uno de ellos.

“Obviamente, es importante para mí a nivel personal, porque yo mismo soy asiático-estadounidense. También tengo dos hijas pequeñas en las que siempre pienso cuando escucho historias de violencia contra la comunidad de asiáticos-estadounidenses, especialmente hacia las mujeres”, dijo Tang a la VOA.

Todos los domingos, los chefs participantes en la iniciativa preparan una comida especial que consta de cinco platos. Una cena para dos cuesta 15 dólares. El primer día, los chefs tuvieron alrededor de 80 pedidos.

Otros chefs en Washington, D.C., han decidido unirse a la campaña.

Cathy, una residente de Washington, es una de las personas que ha apoyado la iniciativa.

"Entonces, ya sean restaurantes de afro-estadounidenses o de asiatico-estadounidenses, amamos a todos estos chefs y queremos hacer lo que podamos para apoyarlos", dijo la mujer a la VOA.

Sophie, una residente de Virginia, también patrocina la actividad.

“Siempre he sido muy activa en la comunidad gastronómica de DC, así que cuando vi que muchos de mis chefs favoritos y, más notablemente, los chefs asiático-estadounidenses estaban colaborando para apoyar esta causa, definitivamente tuve que hacer un viaje hasta aquí, desde Virginia".

Un estudio publicado por la Universidad Estatal de California en marzo mostró que los delitos de odio contra los estadounidenses de origen asiático se han disparado en un 149%, aunque los delitos de odio en general disminuyeron.

Y los expertos creen que las cifras reales podrían ser más altas que las estadísticas oficiales, explica Jeannine Bell, una profesora de derecho de la Universidad de Indiana, que habló con la VOA, vía Skype.

“No me sorprendería que las cifras informadas por el Centro sobre el Odio y el Extremismo estén subestimadas. Los delitos de odio generalmente no se denuncian y es realmente difícil obtener cifras precisas en este contexto...Las minorías raciales y étnicas no tienen excelentes relaciones con la policía", dice Bell.

La iniciativa cada vez cuenta con más personas, tanto chef como comensales que apoyan la causa.

El chef Tien cree que el silencio sólo contribuye al problema.

“Esto no es nada nuevo. Está empezando a escuchar hablar de eso ahora porque los crímenes se han vuelto mucho más violentos", afirma.

En un futuro cercano, Tien espera invitar a más restaurantes de todo Estados Unidos a participar en su proyecto caritativo.

