Agencia: Prisioneros de Guantánamo recibirían pronto vacuna

WASHINGTON DC - Los prisioneros en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo podrían comenzar a recibir la vacuna COVID-19 este mismo el lunes, dijo un alto funcionario de defensa a The Associated Press, meses después de que un plan para vacunarlos fuera cancelado por la indignación provocada por el hecho de que muchos estadounidenses no eran elegibles para recibir la vacuna.

El anuncio coincide con la fecha límite del presidente Joe Biden para que los estados hagan que las vacunas estén más disponibles en EE. UU. a partir de este lunes 19 de abril de 2021, para cualquier persona de 16 años o más calificada para inscribirse y obtener una cita para vacunarse.

El funcionario de defensa dijo que a los 40 hombres detenidos en la base de la Armada estadounidense en Cuba se les ofrecerá la vacuna para cumplir con los requisitos legales sobre el tratamiento a los prisioneros y ayudar a prevenir la propagación del COVID-19.

Los estrictos procedimientos de cuarentena ya habían reducido drásticamente las actividades en la base y detenido los procedimientos legales para los prisioneros que enfrentan juicio por crímenes de guerra, incluidos los hombres acusados ​​en el ataque del 11 de septiembre de 2001.

"Obviamente, no queremos un brote de COVID en una isla remota con los desafíos que presentaría", dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato para discutir el esfuerzo antes de un anuncio oficial.

El anuncio en enero de que el ejército tenía la intención de ofrecer la vacuna a los prisioneros provocó intensas críticas, particularmente entre los republicanos en el Congreso, en un momento en que las vacunas COVID-19 recién se estaban distribuyendo a las tropas y civiles en Guantánamo y no estaban ampliamente disponibles en Estados Unidos.

Varios miembros republicanos del Congreso respaldaron una legislación que habría impedido que los prisioneros de Guantánamo recibieran la vacuna hasta que todos los estadounidenses tuvieran la oportunidad de recibirla.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, habla durante una conferencia de prensa en el Capitolio, en Washington, el 12 de noviembre de 2020.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, criticó la decisión en Twitter. "El presidente Biden nos dijo que tendría un plan para derrotar al virus el primer día", dijo el republicano de California el 30 de enero. "Nunca nos dijo que sería para dar la vacuna a los terroristas antes que a la mayoría de los estadounidenses".

Aunque la decisión de vacunar a los prisioneros aún puede resultar controvertida, una diferencia clave ahora es que la vacuna ahora está más disponible, tanto en la base como en todo EE. UU. La mitad de todos los adultos en el país han recibido al menos una dosis de la inyección. .

En la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, el 56% de la población total de aproximadamente 5.700 personas, una mezcla de personal militar, contratistas y dependientes, ha sido vacunado, y la vacuna está disponible para cualquier adulto que la desee, dijo Dawn Grimes, una agencia de asuntos públicos. oficial del hospital base.

Hay unas 1.500 personas asignadas al grupo de trabajo que dirige el centro de detención en la base. No se han conocido casos de COVID-19 entre ellos, ni entre los presos.

El personal médico ya ha hablado de la vacuna con los presos. El ejército no planea revelar cuántos finalmente eligen aceptarlo, dijo el funcionario, citando las regulaciones de privacidad médica.

El gobierno de Biden anunció en abril que podría realizar una revisión completa de las operaciones del centro de detención con el objetivo de cerrarlo finalmente. La prisión se inauguró en enero de 2002 para retener a personas sospechosas de tener vínculos con Al Qaeda y los talibanes después de los ataques del 11 de septiembre.

En su apogeo en 2003, el centro de detención en la base de la Marina en el extremo sureste de Cuba tenía casi 680 prisioneros, y generó una condena generalizada por el trato a los hombres detenidos allí, la mayoría sin cargos.

Cerrarlo ha demostrado ser un desafío porque Estados Unidos ha buscado continuar reteniendo y procesando a algunos prisioneros, pero el Congreso ha impedido el traslado de cualquier persona detenida allí a instalaciones dentro del país por cualquier motivo.

Entre los que aún permanecen recluidos se encuentra Khalid Sheikh Mohammed, quien, junto con otros cuatro, enfrenta un juicio por cargos que incluyen asesinato y terrorismo por los ataques del 11 de septiembre. El caso, estancado durante mucho tiempo, permanece en la etapa previa al juicio y no se han celebrado audiencias en más de un año debido a la pandemia.