"No hay evidencias de extraterrestres", dice informe de EE.UU. sobre ovnis

El gobierno de Estados Unidos no puede dar una explicación definitiva de los fenómenos aéreos detectados por pilotos militares, pero no ha encontrado evidencia de que estén vinculados a extraterrestres, según dos funcionarios al tanto de un informe de inteligencia que examina el tema.

El informe que se presentará al Congreso a finales de este mes examina múltiples avistamientos inexplicables de los últimos años que en algunos casos han sido capturados en videos de pilotos exclamando sobre objetos que vuelan frente a ellos.

Las dos personas al tanto del informe dijeron que no encontró pruebas de un enlace extraterrestre y no descarta que lo que hayan visto los pilotos puedan ser nuevas tecnologías desarrolladas por otros países. Uno de los funcionarios dijo que no hay indicios de que los fenómenos inexplicables provengan de programas secretos de Estados Unidos.

Los dos funcionarios no estaban autorizados a discutir la información públicamente y hablaron bajo condición de anonimato. Los hallazgos del informe fueron publicados por primera vez el jueves por The New York Times.

En diciembre, el Congreso requirió que el Director de Inteligencia Nacional resumiera e informara sobre el conocimiento del gobierno de Estados Unidos sobre los fenómenos aéreos no identificados, o UAP, más conocidos por el público como objetos voladores no identificados u OVNIs.

El esfuerzo ha incluido a funcionarios de un grupo de trabajo de la UAP del Departamento de Defensa establecido el año pasado. La publicación divulga la esperada versión no clasificada del informe este mes equivaldrá a un informe de estado, no a la última palabra, según un funcionario.

Una portavoz del Pentágono, Sue Gough, se negó el viernes a comentar sobre los reportes de prensa sobre el informe de inteligencia. Ella dijo que el grupo de trabajo de la UAP del Pentágono está "trabajando activamente con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en el informe, y el DNI proporcionará los hallazgos al Congreso".

El Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia han examinado durante décadas informes de aviones u otros objetos en el cielo que vuelan a velocidades o trayectorias inexplicables.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.