La tormenta tropical Elsa se forma en el Atlántico

La tormenta tropical Elsa se formó en la madrugada del jueves sobre el Atlántico, convirtiéndose en la quinta de la temporada de huracanes 2021.

Se esperan fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en el Caribe.

July 1st - Tropical Storm Elsa continues to move westwards across the Central Atlantic this morning. It’s still way too early to determine what impacts, if any, are expected for South Florida. Continue to monitor further updates on TS Elsa through the holiday weekend. #flwx pic.twitter.com/IkSaaNqgJM