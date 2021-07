Demócratas y republicanos se unen para exigir que el “régimen cubano” responda por la violencia

SAN FRANCISCO / MIAMI, EE. UU. - Legisladores demócratas y republicanos dieron a conocer el jueves una resolución bipartidista donde reafirman su apoyo al “movimiento Pro-Democracia en Cuba” y exigen que el “régimen cubano rinda cuentas por la respuesta violenta” contra los manifestantes que protagonizaron las protestas masivas en Cuba.

De acuerdo con una nota de prensa emitida por el Congreso, la medida de carácter bicameral y bipartita fue firmada por un total de 24 senadores y representantes de la Cámara Baja.

La resolución se da luego de crecientes denuncias, por parte de grupos independientes de la sociedad civil cubana, de que cientos de manifestantes pacíficos han sido arrestados, detenidos o desaparecidos.

Además, pone de manifiesto cómo las autoridades cubanas usan los apagones generalizados de internet y los allanamientos residenciales para sofocar cualquier movimiento por parte de la población de expresar su desacuerdo.

El documento condena los ataques violentos desde el “régimen” hacia miles de ciudadanos que han salido a las calles, en los últimos días, para pedir pacíficamente que se les “respeten los derechos humanos más básicos y exigir el fin de la dictadura en la Isla”.

Según el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, la resolución representa un compromiso por parte de los legisladores estadounidenses “de no ignorar el sufrimiento y la subyugación del pueblo cubano" en su búsqueda de la “prosperidad y libertad ".

BREAKING: Today we unveiled a bipartisan, bicameral resolution condemning the Cuban regime's violent response to the thousands of peaceful protestors who are calling for respect for basic human rights & the end of the dictatorship. #SOSCuba https://t.co/3GV4aPEMHG