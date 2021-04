Recordando la "buena lucha" del fallecido exvicepresidente Walter Mondale

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - Walter Mondale, quien murió el lunes en su estado natal de Minnesota a los 93 años, siempre fue generoso con su tiempo, cuidadoso en su pensamiento, ocasionalmente humorístico en su estilo de narración y sincero en su creencia en dar la "buena pelea".

Durante una de las varias entrevistas exclusivas de la VOA a las que accedió cortésmente, Mondale recordó con cariño una larga carrera política en la que se caracterizó a sí mismo como "un viejo liberal".

"Hice lo que quería hacer", me explicó en 2016 el hombre apodado "Fritz". "Lo hice de la manera que quería hacerlo. No siento ningún arrepentimiento por haber dado ningún golpe".

Pero también se dio cuenta de que fueron los golpes políticos que recibió como candidato demócrata a la presidencia en 1984, enfrentándose a su mayor de edad, Ronald Reagan en los debates que dieron forma a esa campaña, lo que muchos recuerdan más.

"No convertiré la edad en un tema de esta campaña", dijo Reagan durante un debate presidencial en 1984, quien a los 73 años era la persona de mayor edad en postularse para presidente hasta ese momento. "No voy a explotar, con fines políticos, la juventud y la inexperiencia de mi oponente", continuó en respuesta a una pregunta de Henry Trewhitt de The Baltimore Sun.

La audiencia, y el propio Mondale, estallaron en carcajadas en un intercambio ahora inmortalizado en la historia de la televisión y reproducido en cada ciclo electoral.

"Creo que dio un golpe allí que fue bastante efectivo", me confesó Mondale más tarde. "Entre mis risas, había algunas lágrimas cayendo allí".

Si bien Mondale perdió las elecciones de manera arrolladora, dijo que tuvo éxito en su "buena lucha" en defensa de los derechos civiles en las décadas de 1960 y 1970.

Walter Mondale, vicepresidente de Jimmy Carter, muere a los 93 años La muerte del exsenador de Estados Unidos, embajador y fiscal general de Minnesota fue anunciada en un comunicado de su familia.

Fue nombrado fiscal general de Minnesota en 1960. Cuando el senador estatal Hubert Humphrey, fue designado vicepresidente de Lyndon Johnson, Mondale fue designado para reemplazar a Humphrey en 1964.

En el Senado, Mondale votó por la histórica Ley de Derechos Electorales de 1965, fue uno de los patrocinadores de la Ley Federal de Vivienda Justa, que combatió la discriminación en la vivienda, entre otras leyes de derechos civiles.

Sirvió allí hasta 1976, cuando el ex gobernador de Georgia, Jimmy Carter, lo eligió como compañero de fórmula en la candidatura demócrata a la Casa Blanca.

Antes de que Mondale se comprometiera a unirse a Carter quería garantías de que su papel sería diferente al de los vicepresidentes anteriores, algo que aprendió al ver a su mentor Humphrey servir en una capacidad limitada.

"La idea era traer al vicepresidente a la Casa Blanca", explicó Mondale. "Mientras, lo resolvimos como asesor y solucionador de problemas del presidente, como portavoz del presidente en el Capitolio y en todo el país, y en misiones diplomáticas, y como amigo y consejero privado según sea necesario".

Carter y Mondale derrotaron al presidente republicano Gerald Ford y al senador Bob Dole, su compañero de fórmula, en las elecciones de 1976. Mondale asumió la vicepresidencia en 1977 y tuvo un papel clave trabajando con Carter para normalizar las relaciones con China, devolver el Canal de Panamá, negociar tratados de armas con la Unión Soviética y asegurar los Acuerdos de Paz de Camp David entre Egipto e Israel, entre otros. logros.

También estuvo junto a Carter durante los momentos más duros, incluida una recesión económica y la crisis de rehenes de Irán. La pérdida de vidas estadounidenses en una operación militar fallida para rescatar a los rehenes fue algo que preocupó a Mondale más de 30 años después.

"Perdimos ocho vidas", me dijo antes de una larga pausa. "Fue lo más triste ... todavía me cuesta hablar de eso".

A pesar de la operación militar fallida, los rehenes estadounidenses en Irán finalmente regresaron a salvo a casa, y Mondale expresó su confianza en que él y Carter en general tomaron las decisiones correctas.

"No tuvimos una guerra. Dijimos la verdad. Obedecimos la ley. Establecimos un estándar decente de comportamiento personal. Pusimos a la nación del lado de los derechos humanos. Intentamos usar la fuerza de la nación para lograr paz para resolver las diferencias ".

A pesar de cumplir un mandato que terminó en 1981, Mondale transformó la vicepresidencia, sentando un precedente para todos los futuros titulares del cargo.

"Cuando el presidente Obama me pidió que considerara ser su vicepresidente, Fritz fue mi primera llamada y mi guía de confianza", señaló el presidente Joe Biden en sus comentarios oficiales sobre la muerte de Mondale. "No sólo atendió mi llamada, me escribió un memorando. Fue Walter Mondale quien definió la vicepresidencia como una asociación plena y ayudó a proporcionar un modelo para mi servicio".

El candidato presidencial demócrata Walter Mondale y su compañera de fórmula, Geraldine Ferraro, saludan al salir de un mitin vespertino en Portland, Oregon, el 5 de septiembre de 1984.

Mondale también proporcionó un modelo para la carrera presidencial de Biden cuando en 1984, le pidió a la congresista neoyorquina Geraldine Ferraro que fuera su vicepresidenta, la primera mujer en unirse a una candidatura presidencial. La compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, hizo historia en 2020 como la primera mujer, la primera afroamericana y la primera vicepresidenta descendiente del sur de Asia.

Después de servir como embajador del presidente Bill Clinton en Japón en la década de 1990 y una carrera fallida para regresar al Senado de los Estados Unidos en 2002, Mondale asumió un papel como un estadista del Partido Demócrata. Observó de cerca las elecciones nacionales y locales y apoyó la candidatura de la refugiada somalí Ilhan Omar a la legislatura de Minnesota y, finalmente, al Congreso de los Estados Unidos.

También entró en los libros de récord postpresidenciales junto a Carter.

"Carter y yo hemos sobrevivido más allá del cargo, más tiempo que cualquier ex equipo presidencial-vicepresidencial en la historia de Estados Unidos", dijo Mondale a la multitud reunida en la nueva dedicación de la Biblioteca y Museo Presidencial Jimmy Carter en 2009. "No solo eso ... sobrepasamos a nuestros competidores Adams y Jefferson hace dos años. Y no los estoy criticando. ¡Ellos también fueron buenos!"

Demócratas de Minnesota Eligen a Mondale en Reemplazo de Wellstone - 2002-10-31 Los demócratas de Minnesota eligieron al ex vice presidente Walter Mondale para que se postule al Senado en lugar de Paul Wellstone, quien murió la semana pasada en un accidente aéreo

Mondale documentó su vida y carrera en las memorias de 2010 "The Good Fight". En nuestras entrevistas personales exclusivas durante la última década de su vida, Mondale compartió sus esperanzas de cómo la historia registraría su legado.

"¿Cuál es la buena pelea por la que quiere que lo recuerden?", le pregunté cerca del final de nuestra entrevista en 2014.

"He tratado de ser un apóstol de la justicia social y la decencia", respondió. "He tratado de ser uno de esos líderes en la historia de nuestra nación que ha intentado inclinar la balanza hacia la justicia y la apertura. De eso se ha tratado mi vida. Quiero que la gente se sienta deseada. Quiero que sienta que se le necesita, y quiero que sientan eso en Estados Unidos, que sean tratados con justicia ".

La "buena lucha" de Mondale por los derechos civiles y la justicia continúa en Minnesota más allá de su muerte, que se produjo un día antes de que el oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin fuera condenado por tres cargos por la muerte de George Floyd.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.