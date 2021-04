Tiroteo en escuela de Tennessee cobra varias víctimas

Varias personas, incluido un oficial de policía, recibieron disparos el lunes en una escuela secundaria en la ciudad de Knoxville, en el este de Tennessee, reportaron las autoridades, indicando que la escena estaba asegurada.

El Departamento de Policía de Knoxville tuiteó que las autoridades estaban en el lugar del tiroteo en Austin-East Magnet High School. La publicación en línea dijo que un oficial del Departamento de Policía de Knoxville fue reportado entre las víctimas.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx

Bob Thomas, el superintendente de las escuelas del condado de Knox, publicó en su cuenta de Twitter que había ocurrido un tiroteo, pero el edificio había sido asegurado.

"El edificio de la escuela ha sido asegurado y los estudiantes que no estuvieron involucrados en el incidente han sido entregados a sus familias", dijo Thomas, quien además agregó que las autoridades estaban recopilando información sobre "esta trágica situación" y que más adelante se proporcionaría información adicional.

