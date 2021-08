Periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica se sienten amenazados

SAN JOSÉ - Las amenazas y el miedo a ser agredidos físicamente se ha vuelto una de las principales preocupaciones de los periodistas nicaragüenses exilados en Costa Rica.

A pesar de que este país centroamericano es el mejor ubicado en las Américas y el quinto en el orbe en el listado de Reporteros Sin Fronteras (RSF) de 2021, para los comunicadores nicaragüense existe muchas razones para ser precavidos cuando caminan por las calles costarricenses.

“Uno se siente un poco como cohibido. Es más, aquí en Costa Rica, nosotros hemos visto la manera de cómo cambiar la forma de caminar en diferentes lugares (…) Es más, nos hemos dado cuenta de que hay brigadas a través de la embajada nicaragüense que están haciendo trabajo de contrainteligencia contra líderes y periodistas que estamos en este lugar”, aseguró a la Voz de América el periodista de la plataforma Nica Noticias CR, Armando Espinoza.

Esta situación quedó en evidencia en una reciente reunión que sostuvieron periodistas nicaragüense exiliados y el presidente de la Fundación Nicaraguans For Security and Prosperity, Rafael Estrada en San José, Costa Rica, en la cual hubo un ambiente hermetismo y se pidió a los medios presentes no filmar directamente las caras de los comunicadores presentes en el conclave.

Periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica seguirán informando pese a "leyes mordazas" A pesar de que algunos periodistas reciben hasta amenazadas de muerte, dicen que no tienen miedo de seguir informando.

“Algunos de ellos no querían salir en las cámaras porqué tienen miedo, tienen miedo de salir a la calle, tienen ese temor de que se van a enfrentar a algunos fanáticos del partido de gobierno de Nicaragua -el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- porque las amenazas en las redes sociales continúan hacia ellos. Muchos de los periodistas tienen temor de que los van a agredir aquí, en Costa Rica, aunque sea un país seguro”, explicó Estrada en entrevista con la VOA tras reunirse con periodistas.

El encargado de esta organización estadounidense que opera en Chicago, Costa Rica y Panamá y que ya ofreció su ayuda a los nicaragüenses en España en 2020, afirma que el temor de los comunicadores es producto también de que en su país fueron encarcelados o agredidos físicamente por informar.

“Las amenazas son latentes, nos dicen que la cárcel nos espera, que a donde quiera que estemos la supuesta justicia de ellos va a llegar para nosotros, pero eso no nos causa temor, es más nos llena de compromisos antes esa amenazas”, sentenció el periodista Héctor Rosales del medio Nicaragua Actual, quien prefirió no repetir los epítetos e insultos que ha recibido él y medio para el cual labora.

Estos testimonios se unen a datos de Organismos de Derechos Humanos en Costa Rica que contabilizan que desde enero a junio de este 2021 se registraron cuatro casos de agresiones a la libertad de prensa, que incluyen amenazas de muerte, cibera coso y asedio a familiares en contra de los periodistas.

