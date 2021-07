Presentadora de VOA dice que complot de secuestro en Irán buscaba detener su activismo en redes sociales

Una colaboradora del servicio de televisión persa de la VOA -abierta crítica del gobierno iraní- dijo que fue el objetivo de un complot iraní expuesto por Estados Unidos para secuestrarla. Ha compartido nuevos detalles del plan, incluidos sus supuestos objetivos de eliminarla a ella y a sus populares cuentas de redes sociales.

En un mensaje de video grabado el martes, la periodista iraní estadounidense Masih Alinejad dijo que los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (FBI) le dijeron que los gobernantes islamistas de Irán “no solo querían asegurarse de que yo ya no existiera físicamente, sino que también querían destruir mi Instagram, Facebook, Canales de Telegram y WhatsApp”.

El martes temprano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que un tribunal federal de Nueva York reveló una acusación formal contra cinco ciudadanos iraníes de participar en el presunto complot para secuestrar a una "periodista, autora y activista de derechos humanos de Brooklyn por movilizar a la opinión pública en Irán y en todo el mundo para llevar sobre los cambios en las leyes y prácticas del régimen [iraní]".

El comunicado de prensa del Departamento de Justicia no mencionó el objetivo del plan.

Alinejad, que vive en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, luego confirmó en sus cuentas de redes sociales que ella era la persona objetivo.

En su mensaje de video del martes, la conductora del programa Tablet de VOA Persian dijo que el FBI le había prohibido que saliera de Estados Unidos por su propia seguridad.

El Departamento de Justicia, que supervisa al FBI, no tuvo una respuesta inmediata al relato de Alinejad sobre sus conversaciones recientes con agentes del FBI.

En un mensaje de video separado publicado en Twitter el martes desde su casa en Brooklyn, Alinejad dijo que la policía se ha desplegado alrededor de la casa durante las últimas dos semanas como otra precaución de seguridad. Se podía ver un automóvil de la policía a través de su ventana, ya que estaba estacionado afuera de su edificio.

"Me infunde una sensación de seguridad cuando veo que la policía me protege", dijo Alinejad, y agregó: "Esto no habría sucedido en mi tierra natal".

Alinejad trabajó como periodista en Irán en la década de 2000, escribiendo artículos que exponían la mala gestión y la corrupción del gobierno hasta que las autoridades revocaron su pase de prensa y la amenazaron con arrestarla. Huyó de su tierra natal en 2009, primero a Gran Bretaña, antes de establecerse en Nueva York en 2014.

Como presentadora de Tablet, Alinejad analiza los problemas sociales y culturales de Irán, incluidas las restricciones impuestas por los clérigos chiitas gobernantes a los derechos de la mujer y la libertad de prensa. También ha dirigido campañas en las redes sociales para alentar a las mujeres laicas iraníes a resistir las leyes de velos islámicos obligatorios del gobierno y para resaltar el sufrimiento de los iraníes cuyos seres queridos han sido asesinados por las autoridades iraníes por unirse a las protestas contra el gobierno.

Compartiendo más detalles del presunto complot para secuestrarla, Alinejad le dijo a VOA que escuchó al FBI describirlo como el primer plan de secuestro de Irán en suelo estadounidense.

Las agencias de noticias estadounidenses dijeron que la misión de Irán ante la ONU en Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el complot.

¿Quiénes son los supuestos secuestradores?

El Departamento de Justicia dijo que cuatro presuntos agentes de inteligencia con sede en Irán, Alireza Shavaroghi Farahani, Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi y Omid Noori, planeaban secuestrar y llevar por la fuerza a la víctima a Irán. Informó también que el grupo investigó métodos para transportar a la víctima fuera de Estados Unidos, mediante el uso de un servicio de lancha rápida de estilo militar para la evacuación de la ciudad de Nueva York y viajes marítimos a Venezuela, cuyo gobierno es un aliado iraní.

Ninguno de los cuatro ha sido arrestado.

El representante diplomático de la oposición de Venezuela en Estados Unidos, reaccionó en su cuenta de Twitter: "Nos solidarizamos con

@AlinejadMasih, valiente periodista y activista por la libertad que iba a ser secuestrada en Nueva York y llevada a Venezuela por el régimen de Irán con la ayuda y la complicidad de la dictadura de Maduro. Nadie está a salvo mientras estos regímenes malignos continúen oprimiendo a su pueblo".

La acusación dice que la red liderada por Farahani también trabajó con un residente iraní de California, Niloufar Bahadorifar, para obtener los servicios de un investigador privado que realizó la vigilancia de la casa del objetivo varias veces entre julio de 2020 y febrero de 2021 y que transfirió fotos y videos de esa vigilancia a cambio de pagos.

Afirmó que la red iraní engañó al investigador al afirmar que las imágenes estaban destinadas a un cliente anónimo que buscaba a alguien que huyó de Dubai para evitar el pago de una deuda.

En su mensaje de la oficina de Nueva York de la VOA, Alinejad dijo que el FBI le informó por primera vez del complot hace ocho meses y luego le mostró las imágenes de vigilancia del investigador privado de ella, su esposo y sus hijos.

“Me preocupé como cualquier otra persona”, dijo Alinejad. “Entonces, lo pensé. Hemos tenido miedo del régimen islámico durante toda la vida. Pero ahora el régimen islámico me tiene miedo”, afirmó.

Alinejad acusó anteriormente a las autoridades iraníes de intentar silenciarla arrestando a su hermano Alireza en septiembre de 2019 y condenándolo en julio de 2020 a ocho años de prisión por presuntos delitos de seguridad nacional. Denunció el encarcelamiento de su hermano como un caso de rehén.

Cuando se le pidió que comentara sobre el complot de secuestro, un portavoz del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a la VOA: “El gobierno iraní continúa negando a los iraníes sus derechos humanos, incluso a través de severas restricciones a los derechos de reunión pacífica, libertad de asociación, libertad de religión o creencias y libertad de expresión".

“La Administración Biden continuará denunciando y enfrentándose a los abusos contra los derechos humanos de Irán, y apoyará a otros que lo hagan tanto aquí como en Irán. Este es un asunto de aplicación de la ley y lo remitimos al Departamento de Justicia para cualquier consulta adicional”, agregó el portavoz.

El comunicado del Departamento de Justicia dijo que Farahani, Khazein, Sadeghi y Noori han sido acusados ​​de conspiraciones relacionadas con secuestro, violaciones de sanciones, fraude bancario y electrónico y lavado de dinero. Además agregó que Bahadorifar también fue acusado de varios delitos por presuntamente proporcionar servicios financieros a los cuatro hombres. Fue arrestada en Nueva York el 29 de junio y trasladada a California, donde los fiscales pidieron a un tribunal el 1 de julio que la mantuviera en prisión preventiva, según documentos judiciales de Estados Unidos vistos por el servicio persa de la VOA.

El comentario del Departamento de Estado fue criticado como débil en los comentarios de Twitter por activistas de derechos y defensores de una política estadounidense más dura hacia Irán. "Esta es una violación de la soberanía de Estados Unidos en su propio suelo [y] una violación de la libertad de expresión de un ciudadano estadounidense", escribió Ladan Boroumand, cofundador del grupo de derechos Abdorrahman Boroumand Center. “Es igualmente un atentado [contra] la vida de un ciudadano estadounidense. Merecía una declaración más articulada".

