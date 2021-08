El sufrimiento de Simone Biles resalta el estresante mundo de los atletas de élite

La medallista de oro en natación Carrie Bates recuerda la sensación de adrenalina y emoción, llena de miedo, que inundó su cuerpo cuando subió por primera vez al escenario olímpico a la edad de 16 años.

“La gente como yo -y otros- sueñan con eso desde el momento en que son niñas pequeñas”, dice. “Y luego, cuando llega a buen término, y caminas y ves esos anillos olímpicos y el tamaño de las sedes y realmente lo que está en juego, ya sabes, la mayoría de nosotros, nuestras carreras se pueden hacer en una centésima parte de segundo o roto en una centésima de segundo, por lo que la presión y la ansiedad, la ansiedad por el desempeño, pueden ser muy, muy intensas", explica.

Carrie Bates, conocida entonces por su apellido de soltera Steinseifer, ganó tres medallas de oro en natación en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles.

Bates, quien ganó tres medallas de oro en los Juegos de Verano de 1984 en Los Ángeles, es una de las pocas atletas de élite que tiene alguna idea del estrés y las emociones que atraviesan atletas como la gimnasta Simone Biles, quien se ha retirado de algunos eventos olímpicos en los Juegos de Japón, y la as del tenis Naomi Osaka, que abandonó el prestigioso torneo de Wimbledon en junio. Ambas mujeres mencionaron la necesidad de cuidar su salud mental.

La federación estadounidense de Gimnasia anunció hoy que Biles planea competir en la final de la barra de equilibrio el martes, una semana después de retirarse de todos los demás eventos.

En su Instagram, Biles les dijo a los aficionados que su "mente y cuerpo simplemente no están sincronizados", explicando que ha estado plagada de un fenómeno mental conocido como los "twisties".

"Lo que básicamente es perder la conciencia espacial en el aire, en pleno vuelo, en medio de una habilidad", dijo la gimnasta siete veces medallista olímpica Shannon Miller a la emisora pública estadounidense NPR. “Eso es algo muy importante para una gimnasta, en particular, estar volando a 10, 15 pies sobre el aire, girando, girando, volteando y sin saber dónde estás. Eso podría tener consecuencias devastadoras".

Miller, quien compitió en los juegos de 1992 y 1996, dijo que los bloqueos mentales no son algo que puedas superar. Señaló que Biles no necesariamente tiene la seguridad adicional de resolver el problema en un centro de entrenamiento con tapetes y espuma adicionales para evitar sus caídas.

“Si tienes una lesión física y vas a competir, debes conocer tu cuerpo lo suficientemente bien como para saber, '¿Es esta una lesión que puedo superar y puede doler, pero voy a estar a salvo?'”, Dijo Miller. "Y es lo mismo con los bloqueos mentales, tienes que saber cuándo es ese momento en el que puedes seguir adelante y cuando ese momento no va a suceder y te estás poniendo en mayor riesgo".

Se prevé que los atletas se expresen abiertamente durante los Juegos Olímpicos El Comité Olímpico Internacional enfrenta el reto de que los atletas usen el derecho universal de la libre expresión en unos juegos de Tokio 2020 marcados por el descontento social que se ha propagado por el mundo en los últimos años.

Bates, la nadadora, no puede imaginar que se le hubiera permitido perderse una competencia por razones de salud mental cuando compitió.

"Yo diría que esta será una de las partes más importantes del legado de Simone en este deporte y en los deportes en general", dice Bates. "Ella literalmente le dijo al mundo que está bien no estar bien, y cuando no estás bien, debes cuidarte tanto física como mentalmente".

Una presión de salud mental adicional para los mejores atletas, muchos de los cuales se han entrenado en su deporte desde la infancia, es que su sentido de sí mismos está completamente envuelto en su deporte.

“Se vuelve muy difícil para estas personas entender dónde se encuentran en el mundo y definirse de manera diferente cuando sienten que no pueden hacer su deporte”, dice Rachel Goldman, psicóloga clínica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. , quien ha trabajado con atletas y bailarines universitarios. "El proceso de pensamiento que ocurre [es] que debe significar que son un fracaso, eso debe significar que no son nadie".

En su cuenta de Twitter, Biles aludió a problemas de identidad propia cuando tuiteó que la efusión de amor y apoyo que recibió le hizo darse cuenta de que ella es "más que mis logros y gimnasia que nunca antes creí".

Bates reconoce que se definió a sí misma por su deporte y quedó devastada cuando no pudo entrar en el equipo olímpico de Estados Unidos cuatro años después de sus victorias en los Juegos de Los Ángeles de 1984. Recuerda los titulares que gritaban: "No puede mantener la calma" y "No puede seguir el ritmo de su pasado".

"No tenía un Plan B para participar en las pruebas olímpicas. Nunca había considerado que no estaría en ese equipo olímpico. Así que, cuando sucedió, estaba muy perdida", dice Bates. "A decir verdad, fue la primera vez que recuerdo haber bebido con una intensidad real para no sentir, y realmente me dejó sintiendo vergüenza... Creo que mi percepción de quién soy, quién era, cambió de... héroe a cero. Eso es más o menos donde se fue mi salud mental".

Bates combatió el alcoholismo después de dejar el deporte y ahora trabaja como coordinadora de los centros de tratamiento de drogas y alcohol Hazelden Betty Ford. Ella espera que los padres de los atletas de élite del mañana se centren en el desarrollo de toda la persona, en lugar de sólo la superestrella de los deportes en ciernes.

“Discusión sobre todas las otras cosas asombrosas que componen a estos niños como personas, como pequeños seres humanos, en lugar de solo deportes porque, al final del día, los deportes terminan ", dice.

Mientras que atletas como Biles, Osaka y el campeón olímpico de natación Michael Phelps dieron un ejemplo al hablar sobre la salud mental, Goldman dice que tal vez los entrenadores deberían reconsiderar la idea de alentar a los atletas a "avanzar".

“Alguien podría decir: '¿Sabes qué? Respiremos un poco'”, dice Goldman. “Tal vez en lugar de decir 'Vamos a aguantar', [digan] 'Respire un segundo, tal vez necesite un tiempo de descanso, ¿por qué? ¿no te tomas un respiro?'”

