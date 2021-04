El Brexit aplasta el sueño británico de jubilarse en España

SITGES, ESPAñA - Mientras la Unión Europea y el Reino Unido intentan llegar a un acuerdo para gobernar sus relaciones comerciales tras el Brexit, los sueños que muchos británicos tienen de retirarse en España están siendo destrozados por la nueva realidad y un conjunto de reglas completamente nuevas.

Como muchos otros ciudadanos británicos, Jonathan y Beverly Bignell comenzaron a venir de vacaciones a España hace muchos años. Luego compraron una casa de vacaciones y comenzaron a pasar más tiempo en la Península que en Gran Bretaña.

Finalmente, decidieron jubilarse anticipadamente y vivir en España de forma permanente. Debido al Brexit, solicitaron la residencia en España.

“Obviamente, la decisión se hizo sobre el Brexit con la votación (...) esto es lo que va a pasar y nadie lo sabía (...) ¡Y sabíamos que ya no queríamos estar en el Reino Unido porque esa fue probablemente la decisión más estúpida de un país!", dijo Beverley Bignell, una expatriada británica.

Ahora, es mucho más difícil para los ciudadanos británicos venir y vivir en los Estados miembro de la Unión Europea. Pero incluso para aquellos que ya tenían un segundo hogar aquí, también hay problemas.

"Si conducen con una licencia del Reino Unido, es ilegal. No conduzca un automóvil registrado en España con una licencia del Reino Unido a menos que sea un automóvil alquilado. Que es justo", dijo Jonathan Bignell, también expatriado británico.

“Así que todas estas pequeñas cosas eventualmente harán tropezar a la gente. Si tiene un automóvil con matrícula del Reino Unido, probablemente lo detendrán y dirán '¿cuánto tiempo ha estado aquí?' o verifique su carnet de conducir", dijo Beverly Bignell.

Estas dificultades parecen tener un impacto ya que menos británicos llegan a España tras el Brexit.

Nicola Franks es una inmobiliaria británica en Sitges, el noreste de España. Está vendiendo una casa de vacaciones porque su propietario británico ya no quiere quedársela.

"Muchos británicos dejaron de venir o estaban pensando en comprar y decidieron no hacerlo. Todo el mundo dijo 'no sabemos qué hacer hasta que hayan solucionado el Brexit. Por supuesto, tenemos tres largos años tratando de resolverlo. Brexit se prolongó durante cuatro años, por lo que todas las personas que iban a comprar no compraron, mucha gente, británicos, vendieron para volver debido al Brexit”, explicó Franks, de EasySitges Real Estate.

Si no cumplen con las nuevas reglas sobre residencia, los expatriados británicos corren el riesgo de perder el acceso a los servicios de salud pública a los que alguna vez tenían derecho y ahora deben pagar por la cobertura privada.

Los nuevos procedimientos aduaneros también están complicando la vida de los británicos que viven en España en lo que respecta a las comodidades cotidianas. El sabor del hogar se vuelve más difícil porque los alimentos británicos no llegan a tiempo, o no llegan del todo.

“Tenemos muchos problemas para traer cosas desde el Reino Unido hasta aquí. Tenemos un proveedor en el Reino Unido, tenemos 4 palés llenos de cosas, como huevos de Pascua. Fueron incautados por la aduana y todavía no los tenemos y eso fue antes de Pascua, por lo que las cosas son muy difíciles de sacar ahora”, dijo Susan Vessey, del Supermercado El sabor de Casa.

Cerca de 300.000 ciudadanos británicos están registrados como residentes permanentes en España. A partir del Brexit, solo los británicos que puedan obtener una visa de residente, para algunos un boleto dorado, podrán disfrutar de la jubilación en España.

