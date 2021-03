Día Mundial del Agua: EE. UU. comprometido a un mundo con "mayor seguridad hídrica"

Estados Unidos está comprometido a ayudar a construir un mundo con mayor seguridad hídrica, dijo el lunes en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken, al conmemorar el Día Mundial del Agua.

"El agua es un recurso invaluable en el que confiamos para casi todo lo que hacemos. El acceso confiable al agua sustenta la salud, las oportunidades económicas y la seguridad en todos los países, y garantizar el acceso mundial al agua potable y adecuada para las necesidades básicas es ahora más importante que nunca", indicó el texto.

Blinken recordó que "el cambio climático ya está afectando los recursos hídricos del mundo y amenaza los suministros de agua para la atención de la salud, la agricultura, la industria, la energía, la pesca y los ecosistemas".

Expresó además que la seguridad alimentaria y energética, la economía, la seguridad nacional, la biodiversidad y la salud humana y animal están en riesgo.

"Estados Unidos está comprometido a ayudar a construir un mundo con mayor seguridad hídrica. Estamos trabajando con socios de todo el mundo para fortalecer la seguridad hídrica a través de una mejor gestión del agua y mediante la restauración y protección de ecosistemas saludables para aumentar la resiliencia al cambio climático", dijo Blinken en el comunicado.

El texto además alude a la necesidad de ampliar el acceso al agua potable y el saneamiento que permita crear más oportunidades para que las mujeres y las niñas encuentren trabajo y vayan a la escuela y ayuda a las comunidades y los centros de salud a mantenerse a salvo de las amenazas de enfermedades infecciosas.

"En este Día Mundial del Agua, reconocemos la importancia de proteger este recurso esencial y celebramos a quienes trabajan para garantizar agua potable para todos", dijo Blinken.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió en su cuenta de Twitter que "el acceso al agua es una defensa contra la mala salud, la indignidad y los desafíos derivados de la crisis climática".

"Este #WorldWaterDay, comprometámonos a intensificar los esfuerzos globales para que todos puedan tener un acceso equitativo a este recurso tan preciado, indicó Guterres.

Access to water is a defence against ill-health, indignity and the challenges derived from the climate crisis.



This #WorldWaterDay, let's commit to intensifying global efforts so all may have equitable access to this most precious resource. pic.twitter.com/afmY81U7Fv