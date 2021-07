Empeora economía de Corea del Norte en medio de la pandemia

SEUL - El confinamiento por el coronavirus en Corea del Norte ha tenido un gran impacto en su economía. Su líder, Kim Jong Un, ha insinuado una crisis humanitaria. Algunos temen que la situación empeore mucho.

Corea del Norte puede ser la única nación que afirma que está libre de COVID-19. Pero incluso ahora admite un empeoramiento de la crisis relacionada con la pandemia.

La semana pasada, Kim Jong Un advirtió vagamente sobre un misterioso "incidente grave" que sugiere un importante repunte de coronavirus. También reconoció recientemente la escasez de alimentos, comparando la situación con una hambruna devastadora de la década de 1990.

Corea del Norte informa "grave incidente" de COVID-19 El líder norcoreano, Kim Jong Un, mencionó a altos funcionarios por un descuido no especificado relacionado con el COVID-19.

Robert Lauler trabaja en el Daily NK, un medio de noticias con sede en Seúl con fuentes en Corea del Norte.

"Existe la preocupación de que haya otro tipo de situación de 'Marcha ardua'", dijo.

La "Marcha ardua" se refiere al período de hambruna masiva durante el gobierno del padre de Kim, el fallecido Kim Jong Il, que puede haber matado a millones de personas.

Es imposible decir qué tan grave es la situación ahora. No hay signos de inanición masiva. Pero Lauler dijo que los precios de los alimentos y ciertos artículos de lujo procedentes de China se han disparado en medio de bloqueo más duro en el mundo de Corea del Norte.

“La gente está sufriendo por el cierre de la frontera, por la mala cosecha del año pasado, porque sus movimientos están restringidos. La gente, y particularmente en la región fronteriza con China, no pueden realizar sus actividades comerciales, oficiales o no oficiales ”, dijo.

A pesar de la crisis, Corea del Norte no está mostrando urgencia en las vacunas contra el coronavirus. La VOA se enteró de que Pyongyang ni siquiera ha completado todos los trámites para obtener las vacunas de COVAX, una iniciativa de intercambio de vacunas respaldada por la ONU destinada a ayudar a países pobres.

Personal de la Escuela Primaria No. 4 de Pyongyang trabajan con desinfectante en aerosol en Pyongyang, Corea del Norte, el 30 de junio de 2021.

Tampoco está claro que Corea del Norte tenga vacunas de cualquier otro lugar, desconcertando a observadores como Yang Moo-jin.

Yang dijo que no sabe por qué Corea del Norte ha rechazado las vacunas, y agregó que no se sabe que Corea del Norte tenga una aversión particular a las vacunas, como algunos en Occidente.

Seúl: Corea del Norte ejecutó a gente y cerró la capital por la COVID-19 Pyongyang mantiene que no ha detectado ni un solo caso de coronavirus en su territorio, una afirmación disputada por expertos extranjeros.

El problema básico de Corea del Norte es que quiere mantener la frontera cerrada para protegerse del virus, pero debe abrirla para recibir vacunas.

Es una situación que puede no amenazar al gobierno de Kim, pero se volverá más arriesgada cuanto más dure.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones; o bien, síguenos en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram