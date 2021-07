Líder de la oposición de Bielorrusia insta a que Estados Unidos presione a Lukashenko

La principal líder de la oposición de Bielorrusia, Sviatlana Tsikhanouskaya, está pidiendo a Estados Unidos que ejerza más presión sobre el gobierno del presidente Alexander Lukashenko.

Tsikhanouskaya hizo su petición directamente a los funcionarios de la administración de Biden el lunes cuando se reunió en Washington con el Secretario de Estado Antony Blinken, la Subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos Victoria Nuland y otros funcionarios de la administración Biden.

“Le agradecí por apoyar las aspiraciones democráticas bielorrusas. Hice un llamado a Estados Unidos para que fortalezca la ayuda para nuestra sociedad civil, presione económica y políticamente al régimen y haga un llamamiento a Rusia para que desempeñe un papel constructivo en la resolución de la crisis”, tuiteó Tsikhanouskaya después de las conversaciones.

