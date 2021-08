Líderes afganos opinan sobre las perspectivas de los talibanes

ISLAMABAD - Los principales líderes de la comunidad tayika de Afganistán advierten de que si los talibanes no cumplen con su reciente compromiso de formar un gobierno "inclusivo" en Kabul, no podrán mantener el poder.

Estos antiguos enemigos acérrimos de los talibanes, no obstante, dicen que están dispuestos a cooperar con todas las facciones del país para ayudar a traer la paz que tanto necesita Afganistán.

El exministro de Relaciones Exteriores Salahuddin Rabbani, que dirige el partido Jamiat-e-Islami de Afganistán, y el exdiplomático Ahmad Wali Massoud, hermano del comandante asesinado Ahmad Shah Massoud, quien libró una fuerte insurgencia contra el gobierno de los talibanes en la década de 1990, hablaron la Voz de América sobre las perspectivas de paz días después de que los talibanes tomaran el control del país.

La transcripción ha sido editada para mayor claridad.

VOA: ¿Cuál es su reacción ante la recuperación del poder de los talibanes? ¿Puede conducir a la paz en Afganistán?

Rabbani: Los acontecimientos de los últimos días fueron, como usted dijo, muy rápidos y la situación sigue siendo muy confusa y fluida. ¿Resultará en paz? Por el momento, por supuesto, hay un grupo que ahora es responsable. Pero, como hemos dicho, Afganistán es un país que no puede ser controlado [por un grupo] o un grupo puede no traer paz y estabilidad. Tiene que tener un sistema integral que garantice la inclusión de la justicia social y los derechos de todos los ciudadanos. Si ellos [los talibanes] están de acuerdo en el establecimiento de tal sistema, entonces todos los afganos podrían trabajar [juntos] para llevar la paz y la estabilidad a Afganistán.

VOA: ¿Cuál fue su respuesta inmediata a la salida del país del presidente Ashraf Ghani?

Rabbani: Por supuesto que hizo un flaco favor al pueblo de Afganistán. Traicionó a su pueblo, el mismo pueblo al que dirigió durante siete años. Dejó Afganistán en desgracia y esto será parte de su legado por el resto de su vida.

VOA: Su hermano, Ahmad Shah Massoud, libró una fuerte resistencia al gobierno de los talibanes en la década de 1990 y, de hecho, defendió con éxito las áreas bajo su control. ¿Estarán usted y su comunidad dispuestos a reconciliarse con los talibanes ahora que han recuperado el poder en Kabul?

Wali Massoud: Deberíamos aprender del pasado. Ahora es el momento, si hay desafíos, también existe la oportunidad de seguir adelante porque no debemos quedarnos estancados en el pasado. Por lo tanto, si los talibanes se han dado cuenta de que han cambiado, entonces lo verán con el corazón abierto y comenzarán un diálogo con nosotros para ver qué podemos hacer por la paz en Afganistán. Este es el momento de hacer eso. No podemos seguir [luchando] durante años y años porque estamos en el siglo XXI y el mundo entero ha cambiado. Afganistán también tiene que cambiar porque tenemos que beneficiarnos realmente del mundo de hoy y no quedarnos estancados en el pasado.

VOA: Si usted fuera hoy el líder de Afganistán, ¿juzgaría a Ghani por su presunto desgobierno o le ofrecería un perdón?

Massoud: Tiene que volver un día para responder realmente al pueblo de Afganistán sobre por qué dejó el país, por qué huyó con el dinero, por qué había tanta corrupción [bajo su presidencia], por qué sus colegas huyeron con él después de perpetrar tanta corrupción? Ellos también eran corruptos; todos son responsables. Entonces, perdonarlo sería una injusticia para el pueblo de Afganistán.

VOA: El presidente Joe Biden dice que Estados Unidos le dio dinero, equipo y entrenamiento a las fuerzas de seguridad afganas, pero ¿no podría haberles comprado la voluntad para luchar contra los talibanes?

Massoud: Sí, claro, nos dieron el dinero, nos dieron los equipos, pero al mismo tiempo también nos dieron el liderazgo. Ese fue un liderazgo fallido.

