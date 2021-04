Mandatarios buscan reparto equitativo de vacunas en una polémica Cumbre Iberoamericana

BARCELONA, ESPAÑA / CARACAS, VENEZUELA - Mandatarios iberoamericanos conversaron sobre el futuro de la región en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Celebrada en Andorra, el país más pequeño de la región iberoamericana, el lema fue “Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del Coronavirus”.

Los actos, que tuvieron lugar en la pequeña localidad de Soldeu, arrancaron el lunes con el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano. Sin embargo, el evento principal fue la Reunión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno. A causa de la emergencia sanitaria, dicho encuentro fue de carácter semi presencial.

Sólo se personaron al lugar los jefes de Gobierno de Guatemala, República Dominicana, Portugal y España, además de los anfitriones andorranos. El Rey Felipe VI también se desplazó hasta el país de los Pirineos. Seis de los veintidós presidentes no participaron en el conversatorio, sino que relegaron la responsabilidad a otros funcionarios. Fue el caso de Brasil, México, Venezuela, Paraguay, Nicaragua y El Salvador.

Crítica al sistema de reparto de vacunas

Durante el acto principal, los mandatarios conversaron con el objetivo de paliar los efectos de la crisis en Iberoamérica y establecer una hoja de ruta común frente a futuras emergencias sanitarias. Además de hacer un llamado al multilateralismo, cuestionaron el sistema COVAX, el cual se encarga del desarrollo, fabricación y reparto de las vacunas.

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala y el primer mandatario latinoamericano en intervenir, encabezó las críticas al sistema de vacunación: “Guatemala, al igual que todos nuestros países hermanos, ha reforzado sus estrategias nacionales e internacionales para tener una respuesta inmediata en la adquisición de vacunas para todos los guatemaltecos. Pero, los esfuerzos resultan infructuosos, porque el acceso a la vacuna sigue siendo limitado”.

República Dominicana, segundo país en tener el turno de palabra y lugar que acogerá la próxima cumbre, siguió con el cuestionamiento al reparto de vacunas: “Hemos observado que los países más desarrollados han adaptado políticas de acaparamiento que niegan de una manera lamentable e injusta el acceso a las mismas a los países de medianos y bajos ingresos”, mencionó el presidente Luis Abinader.

Por otra parte, António Guterres, Secretario General de la ONU e impulsor del sistema COVAX, también participó en el evento. El portugués, que mezcló su lengua natal con el español, destacó la importancia del método, aunque expresó su preocupación por el hecho que “países de bajos ingresos no hayan recibido ni una sola dosis”. Guterres, además, hizo un llamado a nivel mundial para duplicar la capacidad de fabricación, y así, poder producir y distribuir suficientes vacunas para todos.

El cuestionamiento al reparto de las dosis se produce mientras el coronavirus continúa causando estragos en Latinoamérica. Según datos de la CEPAL, aunque el Caribe y América Latina representan un 8,4% de la población a nivel mundial, estos territorios concentran el 30% de las muertes por COVID-19.

Otros de los temas claves conversados entre los líderes iberoamericanos fueron la defensa del medio ambiente, la reactivación económica, y el impulso del sector del turismo, uno de los principales motores económicos de la región y uno de los sectores más devastados por la pandemia.

España donará vacunas a América Latina

En una rueda de prensa ofrecida tras la Cumbre, el presidente Pedro Sánchez prometió a sus homólogos que España repartirá en América Latina y el Caribe 7,5 millones de vacunas. Esta remesa supondrá entre el 5% y el 10% del total de vacunas que España recibirá este 2021.

La distribución, que se hará de manera progresiva, será organizada a través del sistema COVAX. El mandatario añadió que empezará cuando el 50% de la población española esté vacunada, lo que aseguró que será “muy pronto”. Por el momento, esta semana el país europeo alcanzó un hito en la vacunación, y es que según datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el número de inmunizados superó al de contagiados desde el inicio de la pandemia.

Sánchez añadió que la planificación de vacunación en España no se verá afectada por la donación. “Estamos firmemente convencidos de que no habrá seguridad en nuestro país si no hay seguridad en el conjunto de países a escala global (...) Creo que España, por sus vínculos y también por el espíritu de solidaridad que tiene la sociedad española, tenemos no solamente el deber, sino también el compromiso de hacerlo”.

La intervención de Venezuela

La participación de Venezuela fue una de las que no pasó desapercibida. Durante su intervención, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que la pandemia que atraviesa el mundo no llegó “en cualquier momento” ni "vino de la nada".

"La pandemia llegó como anillo al dedo en ciudades aglutinadas por el modelo depredador del capitalismo”, afirmó, destacando luego la desigualdad que hay en el acceso de las vacunas.

Aprovechó su intervención para hacer un llamado a sumar “espacios comunes de cooperación”.

“Aquí en esta comunidad iberoamericana hay recursos secuestrados del pueblo de Venezuela. Yo le pido por favor al presidente de Portugal, al primer ministro de Portugal, a quien saludo su intervención, que cooperen para que el pueblo de Venezuela acceda a sus recursos” para atender la pandemia y que lo haga sin “condicionamiento político”, indicó la funcionaria.

Otros gobernantes se refirieron a la situación en el país suramericano. Fue el caso de Chile, cuyo presidente, Sebastián Piñera, instó al país a “asumir un pleno y total compromiso con los valores de la libertad, el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”.

Por su parte, Luis Lacalle, presidente de Uruguay, le indicó a la representación venezolana que: “le debe abrir las puertas, le debe abrir la ventana, urgentemente, a la democracia”.

Uno de los que más se detuvo en el tema venezolano fue el presidente colombiano Iván Duque, quien se refirió a la situación de los venezolanos en el exterior, a la que calificó como la “mayor crisis migratoria" que haya vivido la región.

Duque indicó que es "urgente" que en el caso particular de Venezuela: "veamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición”.

La vicepresidenta venezolana, quien vino después de los líderes mencionados, indicó que se veía en la obligación de aclarar unas cosas y “solicitó excusa por voces menores de intolerancia”.

Rechazo interno

Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores nombrado por Juan Guaidó, líder opositor y reconocido por decenas de países como presidente interino del país, agradeció a los presidentes de la región acompañar “el clamor de los venezolanos y rechazar la presencia de la dictadura en la Cumbre Iberoamericana”, haciendo referencia en su cuenta de Twitter a intervenciones como la de Duque o Piñera.

Como “bochornoso” y una “incongruencia” calificaron otros dirigentes opositores consultados por la VOA la presencia de la representación del gobierno de Nicolás Maduro en la Cumbre Iberoamericana.

“Es muy grave que estén de alguna manera tratando de ablandar las cosas, a menos que tengan un objetivo muy claro, que es la presión política para que se produzca una solución en Venezuela, de lo contrario es hacerle juego a una dictadura”, indicó Williams Dávila, miembro de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento electo en 2015.

Por su parte Andrés Velásquez, otro líder opositor, apuntó que al invitar a Maduro “están ignorando que están invitando a un dictador, un tirano”.

*Con información de Álvaro Algarra de Caracas.

