La ONU y la OTAN condenan atentado suicida en Kabul

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció los ataques mortales del jueves fuera del aeropuerto en Kabul, la capital afgana, según el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Por ahora se estima que han muerto unas 70 personas, entre ellas 12 militares estadounidenses, en lo que Guterres llamó un ataque "terrorista" mientras multitudes de afganos se daban cita en el aeropuerto para huir del país ante el inminente final del puente aéreo tras la reciente toma del país por los talibanes.

El general Keneth McKenzie, jefe de las fuerzas estadounidenses en la región, confirmó avanzada la tarde que los responsables del atentado fueron "dos terroristas suicidas, que se cree eran combatientes del grupo Estado Islámico" hicieron detonar sus explosivo.

Durante una sesión informativa, Dujarric dijo a los reporteros que "este incidente subraya la volatilidad de la situación sobre el terreno en Afganistán, pero también fortalece nuestra determinación a medida que continuamos brindando asistencia urgente en todo el país en apoyo del pueblo afgano".

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible.